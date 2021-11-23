Video Haber TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit'ten A Haber'de önemli açıklamalar! Yerli motor için tarih verdi... | Video
TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit'ten A Haber'de önemli açıklamalar! Yerli motor için tarih verdi... | Video

TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit'ten A Haber'de önemli açıklamalar! Yerli motor için tarih verdi... | Video

23.11.2021 | 00:48

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TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit’ten A Haber’de önemli açıklamalar! Yerli motor için tarih verdi... | Video 46:28
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TEI Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Faruk Akşit, A Haber’de canlı olarak yayınlanan yazar ve sunucu Melih Altınok’un sunumuyla ekranlara gelen “Sebep Sonuç” programına konuk oldu. Akşit, Türkiye’nin 20 yıllık süreçte teknoloji alanındaki atılımlarını açıkladı. Öte yandan Akşit, A Haber stüdyolarında yerli motorlar üzerinde tek tek sunum yaptı. Akşit, yerli motorlarla ilgili müjde ve tarih de verdi. İşte detaylar...

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