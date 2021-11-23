TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit'ten A Haber'de önemli açıklamalar! Yerli motor için tarih verdi... | Video

TEI Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Faruk Akşit, A Haber’de canlı olarak yayınlanan yazar ve sunucu Melih Altınok’un sunumuyla ekranlara gelen “Sebep Sonuç” programına konuk oldu. Akşit, Türkiye’nin 20 yıllık süreçte teknoloji alanındaki atılımlarını açıkladı. Öte yandan Akşit, A Haber stüdyolarında yerli motorlar üzerinde tek tek sunum yaptı. Akşit, yerli motorlarla ilgili müjde ve tarih de verdi. İşte detaylar...