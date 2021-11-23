Biz şehit veriyoruz sen gülüyorsun

İçişleri Bakanlığı'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
'nda 2022 yılı bütçe sunumu, CHP'nin provokasyonuna sahne oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, bakanlığının bütçe sunumunda terörle mücadeleye ilişkin rakamları paylaşırken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç
'un alaycı bir şekilde gülmesi üzerinde tartışma çıktı.
TERÖRLE MÜCADELEYİ ANLATTI
Bakan Soylu sunumunda, terörle mücadeleye ilişkin rakamları paylaşarak 2014'te 5 bin 558 kişinin katıldığı terör örgütüne bugün 48 katılım olduğunu söyledi. Soylu, "Terör eylemleri sayısı 2 bin 817'den, yüzde 90'ı sınır ötesi tacizleri, bir kısmı da masum sivil insanları hedef alan, 135 sayısına inmiştir. Allah'a hamdolsun, şehirlerimizde huzur vardır. PKK
, kilitlenmiştir. PKK bu yıl 5 tanesi de yurt dışından 48 kişiyi örgüte katmışken, son 5 yılda bin 43'ü ikna olmak üzere, 2 bin 72 örgüt mensubu teslim olmuştur. Kato
'dan Cudi'ye, Gabar
'a kadar; Şenyayla
'dan Cehennem Deresi ve Kutu Deresi'ne, Kazan Vadisi
'ne kadar; Çemçe Madur'dan Sehi Ormanları'na, Tendürek
'e kadar, terör örgütünün bütün kampları tarumar edilmiş, tüm temel üslenme alanlarına Allah'a şükür bizim evlatlarımız oturtulmuştur" dedi.
Bakan Soylu, terörle mücadele konusundaki açıklamaları sırasında CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un gülmesine tepki gösterdi. Terörle mücadelenin nasıl olduğunu anlatmaya çalıştığını vurgulayan Soylu, Özkoç'u kastederek, "El sallama, parmak sallama. Terörle mücadele yapmamız hoşuna gitmiyor. Orada evlatlarımız şehit oluyor, sen gevrek gevrek gülüyorsun. PKK'ya, HDP'ye her evden bir oy istediniz. Siz istediniz, genel başkanınız istedi. Unuttuğumuzu sanıyorsunuz" diye konuştu. CHP'li Engin Özkoç ile Abdüllatif Şener ayağa kalkarak Bakan Soylu'ya tepki gösterdi. Tartışmaya, HDP milletvekillerinin de dahil olması üzerine gerginlik yaşandı.
AK Parti ve CHP'li vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, birleşime ara verdi. Komisyonda ikinci tartışma ise CHP'li Özkoç'un uyuşturucuyla mücadele edilmediği iddiası üzerine çıktı. Bakan Soylu, Özkoç'a "Sosyal medya yalanlarının esiri olmuşsunuz. Sen ne kadar zavallı adamsın. Kılıçdaroğlu senden zavallısını bulamamış" sözleriyle tepki gösterdi. Soylu, verilen arada "Ben 6 yıldır ilk kez böyle bir bütçe görüyorum. Bunun sebebi Engin Özkoç'tur. Talimatı da Kemal Kılıçdaroğlu'ndan almıştır" dedi.