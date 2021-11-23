Muharrem öğretmen kansere yenildi

Tekirdağ Çorlu Cemile Yeşil Anadolu Lisesi'nde coğrafya öğretmeni olan Muharrem Poyrazoğlu, 2018'de yakalandığı mide kanseri hastalığı nedeniyle okula ara verdi. 8 ay tedavinin ardından Nisan 2019'da okula dönen Poyrazoğlu, öğrencileri tarafından ve meslektaşları tarafından balon, konfeti, alkışlar, şarkılar ve sloganlarla karşılanmış, o görüntüler Türkiye'yi ağlatmıştı.







Duygulandıran karşılamada Poyrazoğlu, öğrencilerine sarılıp gözyaşı dökmüş ve "8 aylık bu zor sürecimde arayarak, mesajlarıyla, resimleriyle şımarık görüntüleriyle destek olan bütün öğrencilerime, başta okul müdürüm ve öğretmen arkadaşlarımın her birine tek tek, okul dışından sevgili arkadaşlarım, en başta ailem, büyük ailem, bana bu zor süreçte destek olup, yeniden yuvama kazandırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum" demişti. Ancak Muharrem Poyrazoğlu, hastalığın vücuduna yayılması nedeniyle geçtiğimiz cumartesi kansere yenildi. Malatya'da toprağa verilen Poyrazoğlu için Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de yayınladığı taziye mesajında, "Çorlu Cemile Yeşil Anadolu Lisesi coğrafya öğretmenimiz Muharrem Poyrazoğlu vefat etmiştir. Öğretmenimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz" denildi.

"DOST BİRİKTİRMİŞTİ"

Kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Muharrem Poyrazoğlu'nun ölümü, görev yaptığı Cemile Yeşil Anadolu Lisesi'nde büyük üzüntü yarattı. Okul müdürü Gökhan Vanlı, büyük bir şok yaşadıklarını belirterek, "Hocamız biliyorsunuz hastalık dönüşünde Türkiye'ye mal oldu. Öğrencilerimizin onu karşılamaları, öğretmenlerimizin ona sevgisi, saygısı, Muharrem ağabeyimizin ağabeylikleri... Dost biriktirmişti. Dolayısıyla bizim için büyük bir sürpriz oldu. Tam iyileşti derken son zamanlarında görüşüyorduk, iyi haberlerini alıyorduk. Ama son 2 hafta içerisinde çok ağırlaştı. Arkadaşlarımız ziyaretlerine gittiler ama bizim için de Öğretmenler Günü arifesinde büyük bir sürpriz oldu. Çok üzgünüz. Eğitim camiamızın başı sağ olsun. Okulumuzun başı sağ olsun, mekanı cennet olsun" diye konuştu.