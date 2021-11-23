Terör örgütü PKK, Kılıçdaroğlu’nun ’helalleşme’ çağrısını tek şartla kabul etti: Özerklik istiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partilerinin geçmişte toplumda açtığı yaralardan dolayı helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldığını duyurmuştu. Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter'dan bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, "Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım" ifadelerini kullanmıştı.
PKK'DAN 'HELLALLEŞME' ÇAĞRISINA ŞARTLI KABUL
Bölücü terör örgütü PKK'dan ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çağrısına şartlı yanıt geldi. PKK elebaşlarından Mustafa Karasu, Kılıçdaroğlu'nun iyi bir konuya değindiğini ve bir helalleşme olmaası gerektiğini söyledi, "Helalleşme olacaksa Kürdün öz yönetimi tanınacak. Özerkliği tanınacak." dedi.
"KURU KURUYA HELALLEŞME OLMAZ"
Helalleşmeye hazır olduklarını ancak bunun kuru kuruya olmayacağını söyleyen teröristbaşı Mustafa Karasu, "Helalleşme olacaksa Kürt halkının varlığı özgürlüğü tanınmalıdır. Helalleşme olacaksa böyle olmalıdır. Böyle helalleşmeye biz varız. Helalleşebiliriz. Türkiye sınırları içinde özgür ve demokratik yaşamak istiyoruz. Kürt halkının talebi bu." diye konuştu.
PKK'dan Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çağrısına şartlı kabul: Kuru kuruya olmaz, özerklik istiyoruz | Video