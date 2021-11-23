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Giriş Tarihi: 23.11.2021 22:07 Son Güncelleme: 23.11.2021 22:46

Terör örgütü PKK, Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çağrısını tek şartla kabul etti: Özerklik istiyoruz

Terör örgütü PKK, Kılıçdaroğlu’nun ’helalleşme’ çağrısını tek şartla kabul etti: Özerklik istiyoruz

Bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'hellalleşme' çıkışıyla ilgili konuştu. "Kılıçdaroğlu iyi bir konuya değindi bir helalleşme olmalı." diyen terörist başı, "Helalleşme olacaksa Kürdün öz yönetimi tanınacak. Özerkliği tanınacak." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partilerinin geçmişte toplumda açtığı yaralardan dolayı helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldığını duyurmuştu. Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter'dan bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, "Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım" ifadelerini kullanmıştı.

PKK'DAN 'HELLALLEŞME' ÇAĞRISINA ŞARTLI KABUL

Bölücü terör örgütü PKK'dan ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çağrısına şartlı yanıt geldi. PKK elebaşlarından Mustafa Karasu, Kılıçdaroğlu'nun iyi bir konuya değindiğini ve bir helalleşme olmaası gerektiğini söyledi, "Helalleşme olacaksa Kürdün öz yönetimi tanınacak. Özerkliği tanınacak." dedi.

"KURU KURUYA HELALLEŞME OLMAZ"

Helalleşmeye hazır olduklarını ancak bunun kuru kuruya olmayacağını söyleyen teröristbaşı Mustafa Karasu, "Helalleşme olacaksa Kürt halkının varlığı özgürlüğü tanınmalıdır. Helalleşme olacaksa böyle olmalıdır. Böyle helalleşmeye biz varız. Helalleşebiliriz. Türkiye sınırları içinde özgür ve demokratik yaşamak istiyoruz. Kürt halkının talebi bu." diye konuştu.

PKK'dan Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çağrısına şartlı kabul: Kuru kuruya olmaz, özerklik istiyoruz | Video

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Terör örgütü PKK, Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çağrısını tek şartla kabul etti: Özerklik istiyoruz
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