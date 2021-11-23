Terör örgütü PKK, Kılıçdaroğlu’nun ’helalleşme’ çağrısını tek şartla kabul etti: Özerklik istiyoruz

"KURU KURUYA HELALLEŞME OLMAZ"

Helalleşmeye hazır olduklarını ancak bunun kuru kuruya olmayacağını söyleyen teröristbaşı Mustafa Karasu, "Helalleşme olacaksa Kürt halkının varlığı özgürlüğü tanınmalıdır. Helalleşme olacaksa böyle olmalıdır. Böyle helalleşmeye biz varız. Helalleşebiliriz. Türkiye sınırları içinde özgür ve demokratik yaşamak istiyoruz. Kürt halkının talebi bu." diye konuştu.

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