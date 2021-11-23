PKK'dan Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çağrısına şartlı kabul: Kuru kuruya olmaz, özerklik istiyoruz | Video

Bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'hellalleşme' çıkışıyla ilgili konuştu. "Kılıçdaroğlu iyi bir konuya değindi bir helalleşme olmalı." diyen terörist başı, "Helalleşme olacaksa Kürdün öz yönetimi tanınacak. Özerkliği tanınacak." ifadelerini kullandı.