Son dakika: Kaşıkçı davasında yeni gelişme! Suudi Arabistan’a Kaşıkçı sorusu...

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya davanın müştekisi olan Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ile avukatları katıldı. Sanıkları ise İstanbul Barosundan görevlendirilen avukatlar temsil etti.



Mahkeme başkanı, davanın müştekisi olan Hatice Cengiz'e "Bu aşamada bir diyeceğiniz bir şey var mı" diye sordu.

Cengiz "Hayır, yok" cevabını verdi.



Avukatlar ise davadaki eksikliklerin giderilmesini talep etti.