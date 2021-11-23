Son dakika: Kaşıkçı davasında yeni gelişme!

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin İstanbul'da açılan davada 5’inci duruşma yapıldı. Mahkeme heyeti, sanıklarla ilgili Suudi Arabistan’daki yargılama sonucunun Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler Daire Başkanlığından sorulmasını kararlaştırdı. Sanıkların aynı suçtan iki kez cezalandırılmamaları için bu yönde karar verildiği belirtildi.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya davanın müştekisi olan Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ile avukatları katıldı. Sanıkları ise İstanbul Barosundan görevlendirilen avukatlar temsil etti.



Mahkeme başkanı, davanın müştekisi olan Hatice Cengiz'e "Bu aşamada bir diyeceğiniz bir şey var mı" diye sordu. Cengiz "Hayır, yok" cevabını verdi.



Avukatlar ise davadaki eksikliklerin giderilmesini talep etti.

MAHKEMENİN KARARI

Mahkeme heyeti, sanıklarla ilgili çıkarılan kırmızı bülten sonucunun beklenilmesine karar verdi. Heyet, sanıklarla ilgili Suudi Arabistan Krallığında bir soruşturma ve yargılama yapılıp yapılmadığını Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler Daire Başkanlığından sormayı kararlaştırdı. Suudi Arabistan'da bir karar verilmişse, mükerrer (tekrardan) bir karar verilmemesi için sonucunun bildirilmesi istendi. Sanıkların aynı suçtan iki kez cezalandırılmamaları için bu yönde karar verildiği belirtildi. Duruşma 24 Şubat'a erteledi.

İSTANBUL'DA İKİ DAVA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 24 Mart 2020 tarihinde 20 Suudi vatandaşı hakkında iddianame hazırlamış, iddianamede Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de Suudi Başkonsolosluğunda boğularak öldürüldüğü, cesedinin parçalanarak yok edildiği kaydedilmişti. İddianamede, cinayeti gerçekleştirmek üzere görevlendirme yapıp diğer şüphelilere gerekli talimatları veren eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmet Bin Muhammed El Asiri ile Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın sağ kolu olan eski Kraliyet Divanı Müsteşarı Suud El Kahtani hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti. Diğer 18 sanığın da "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmesi talep edilmişti.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı cinayete ilişkin Suudi Arabistanlı 6 firari sanık hakkında da 28 Eylül 2020'de ikinci bir iddianame hazırlamış, konsolosluk çalışanı olan şüphelilerden 2'sinin ağırlaştırılmış müebbet, diğer 4 şüphelinin de "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları öngörülmüştü. 6 sanıkla ilgili ikinci iddianame, 20 sanık hakkında açılan ilk dava ile birleştirilmişti.

SUUDİ HÜKÜMETİ İADE ETMEDİ

Öte yandan, cinayet mahalli İstanbul olması nedeniyle yargılamanın bu şehirde yapılması gerekirken, Suudi Hükümeti katilleri Türkiye'ye iade etmemişti. Suudi Arabistan Başsavcılığı cinayetin ardından ülkelerine kaçan sanıklardan 11'nin Suudi Mahkemesinde yargılandığını ve Aralık 2019'da sanıklardan 5'inin idama, 3'ünün toplam 24 yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurmuştu. Bu kararın temyize açık olduğunu belirten Suudi Başsavcılığı, hangi sanıkların hangi cezayı aldığına ilişkin net açıklamanın nihai karardan sonra yapılacağını bildirmişti.



Son olarak Suudi Başsavcılığı 7 Eylül'de 8 sanık hakkında nihai hükmün açıklandığını duyurmuş, sanıklardan 5'ine 20'şer, 1'ine 10, diğer 2'sine 7'şer yıl hapis cezası verildiğini bildirmişti. Açıklamada, Kaşıkçı'nın yakınlarının kendi şahsi dava haklarından feragat etmesi nedeniyle 5 sanık hakkındaki idamın 20 yıl hapse çevrildiği ve dosyanın kapandığını belirtilmişti. Suudi Arabistan'ın yaptığı göstermelik yargılama, dünya kamuoyunda kabul görmemiş, Uluslararası Polis Teşkilatı INTERPOL, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle infaz timindeki 26 Suudi şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarmıştı.