28 Şubat’ın başörtüsü mağdurlarından Kılıçdaroğlu’na tepki! Yıllarımızı hayallerimizi çaldılar helalleşmeyiz

Ben Kemal Kılıçdaroğlu helalleşme deyince şunu anladım, 28 Şubat mağdurlarıyla helalleşmek istemiyor. Bence o Başak Demirtaş ile Osman Kavala'nın ailesi ile helalleşmek istiyor. Memnun edemediği kesimle helalleşmeye çalışıyor o bence. Onun bizi düşündüğünü hiç sanmıyorum. Öyle bir şey olsa bile ben asla kesinlikle hakkımı helal etmem. Başörtüsü yasağını kaldıran Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ben ömür boyu Erdoğan'ı desteklemeyi boynumun borcu olarak görüyorum. O bize sahip çıktı.