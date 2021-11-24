İzmirli depremzedelerin yeni evleri teslime hazır

Çevre Şehircilik
ve İklim Değişikliği Bakanlığı enkazların kaldırılmasının ardından Bayraklı
'da 7 proje alanı, ayrıca Bayraklı Şehir Hastanesi
yakınlarında da rezerv alanı belirledi. TOKİ
proje ve rezerv alanındaki çalışmalar kapsamında 1391 konut ve 298 iş yerinin inşasına hemen başlandı. 596'sı konut olmak üzere toplam 741 binanın yapımı tamamlandı. Konutlar 2+1 ve 3+1 şeklinde projelendirilirken; 2+1 daireler 90-94 metrekare, 3+1 daireler ise 102, 106, 118 ve 138 metrekare olarak yapıldı. Yapımı tamamlanan konut ve dükkânlar Erdoğan'ın 26 Kasım Cuma günkü İzmir
programı kapsamında Bayraklı'da katılacağı etkinlikte hak sahiplerine verilecek.