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Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ortalığı birbirine katmıştı! Mahkeme kararı sonrası gözyaşlarına boğuldu...
Giriş Tarihi: 24.11.2021 15:33 Son Güncelleme: 24.11.2021 15:34

SON DAKİKA: Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ortalığı birbirine katmıştı! Mahkeme kararı sonrası gözyaşlarına boğuldu...

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
SON DAKİKA: Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ortalığı birbirine katmıştı! Mahkeme kararı sonrası gözyaşlarına boğuldu...

Son dakika haberine göre; Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ve tutuklanan sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nun yargılandığı davada karar verildi. Çalıkoğlu, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Kararın ardından Ayşegül Çınar gözyaşlarına boğuldu. Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu Beyoğlu'nda bir restoranda ortalığı birbirine katmış, polise bıçakla saldırmış, hakaretler ve tehditler savurmuştu. İşte son dakika haberinin detayları...

İstanbul Beyoğlu'nda bir restoranda başlayan polis ve görevlilere karşı bıçaklı saldırı ve tehditle devam eden olayın baş faili olan ünlü dizi oyuncusu Ayşegül Çınar ve tutuklanan sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nun yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Çalıkoğlu adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Sevgilisi tahliye olan Çınar sevinçten gözyaşlarını tutamadı.

ORTALIĞI BİRBİRİNE KATMIŞTI

Ayşegül Çınar ile Furkan Çalıkoğlu, Beyoğlu'nda bir restoranda tartışma çıkarmıştı. Görevlilere ve çevredekilere hakaret eden Çalıkoğlu, önce bıçakla çalışanlara ardından kendisini etkisiz hale getirmeye çalışan polis memurlarına saldırmıştı.Çınar da polis memurlarına hakaret savurarak engel olmaya kalkmıştı. Uzun süre gündemi meşgul eden olay sonucunda çıkarıldıkları İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce Çalıkoğlu cezaevine gönderilirken, oyuncu Çınar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

DAVA AÇILDI

Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Tutuklu Çalıkoğlu'nun restoranda bıçakla görevlilere yönelik 'Boğazlarını keseceğim' diyerek tehditler savurduğu ve Çınar'ın polis memurlara karşı 'Sanatçıyım ben. Haritadan kendinize yer beğenin' diyerek polislere yumruk atmaya çalıştığı ortaya çıktı. Çınar hakkında 8 yıldan 11 yıla, Çalıkoğlu hakkında ise 7 yıldan 29 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.



GÖREVSİZLİK VERİLDİ

Dava kapsamında Furkan Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar savunmalarını vermiş ve suçlamaları reddetmişti. Tanık ifadeleri ve müşterilerin ifadelerinin eklendiği dosya görevsizlik kararıyla Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Ağır ceza Mahkemesi dosyayı tekrar Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Ayşegül Çınar’ın tahliye sevinci! | Video

SAVCI TAHLİYE TALEP ETTİ

İkilinin yargılandığı dava bugün Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Ayşegül Çınar duruşmaya avukatı ile birlikte katılım sağladı. Çınar suçlamalarını kabul etmeyerek beraatını talep etti. Duruşma savcısı, delillerin toplandığı, tanık ifadesi alındığı nedeniyle Furkan Çalıkoğlu'nun adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini talep etti.



SEVİNÇ GÖZYAŞLARI

Mahkeme, Furkan Çalıkoğlu'nun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Sevgilisini tahliye kararını duyan Ayşegül Çınar sevinç gözyaşları döktü. Çınar açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.

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SON DAKİKA: Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ortalığı birbirine katmıştı! Mahkeme kararı sonrası gözyaşlarına boğuldu...
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