SON DAKİKA: Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ortalığı birbirine katmıştı! Mahkeme kararı sonrası gözyaşlarına boğuldu...

İstanbul Beyoğlu'nda bir restoranda başlayan polis ve görevlilere karşı bıçaklı saldırı ve tehditle devam eden olayın baş faili olan ünlü dizi oyuncusu Ayşegül Çınar ve tutuklanan sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nun yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Çalıkoğlu adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Sevgilisi tahliye olan Çınar sevinçten gözyaşlarını tutamadı.