Terörist Mustafa Karasu’dan Kılıçdaroğlu’na ’helalleşme’ yanıtı: Kuru kuruya olmaz, özerklik verin...

Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden CHP Genel Merkezi ve Kemal Kılıçdaroğlu'na mesajlar gelmeye devam ediyor. PKK elebaşı Duran Kalkan, CHP'yi tezkereye 'hayır' demesi konusunda uyarmış, CHP'nin 'hayır' oyu vermesi sonrası da Kılıçdaroğlu'nu takdir etmişti. Bir diğer terörist Mustafa Karasu'dan da CHP'ye 'helalleşme' mesajı geldi. Kılıçdaroğlu'nun, "Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım" sözlerini değerlendiren terör örgütü elebaşı Karasu, 'özerklik' şartı sundu.