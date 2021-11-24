Terörist Mustafa Karasu’dan Kılıçdaroğlu’na ’helalleşme’ yanıtı: Kuru kuruya olmaz, özerklik verin...

Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden CHP Genel Merkezi ve Kemal Kılıçdaroğlu'na mesajlar gelmeye devam ediyor. PKK elebaşı Duran Kalkan, CHP'yi tezkereye 'hayır' demesi konusunda uyarmış, CHP'nin 'hayır' oyu vermesi sonrası da Kılıçdaroğlu'nu takdir etmişti. Bir diğer terörist Mustafa Karasu'dan da CHP'ye 'helalleşme' mesajı geldi. Kılıçdaroğlu'nun, "Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım" sözlerini değerlendiren terör örgütü elebaşı Karasu, 'özerklik' şartı sundu.
PKK'DAN CHP'YE 'HELALLEŞME' YANITI: ÖZERKLİĞİ TANIRSANIZ OLUR
Terör örgütü PKK elebaşı Mustafa Karasu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme sözlerini, "Helalleşme olacaksa Kürdün öz yönetimi tanınacak. Özerkliği tanınacak." sözleri ile değerlendirdi.
"KURU KURUYA HELALLEŞME OLMAZ"
Helalleşmeye hazır olduklarını ancak bunun kuru kuruya olmayacağını söyleyen teröristbaşı Mustafa Karasu, "Helalleşme olacaksa Kürt halkının varlığı özgürlüğü tanınmalıdır. Helalleşme olacaksa böyle olmalıdır. Böyle helalleşmeye biz varız. Helalleşebiliriz. Türkiye sınırları içinde özgür ve demokratik yaşamak istiyoruz. Kürt halkının talebi bu." diye konuştu.
DURAN KALKAN CHP TEZKERE KONUSUNDA UYARIP SONRA TEŞEKKÜR ETMİŞTİ
Terör örgütü elebaşı Duran Kalkan daha önce CHP ve İYİ Parti'ye tezkereye 'hayır' demesi konusunda uyarıda bulunmuş, CHP, HDP'den de gelen tehdit sonrası 'hayır' oyu kullanmıştı.
Kalkan, bunun üzerine CHP'yi takdir ettiğini söyleyerek teşekkür etmişti.
PKK'dan Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çağrısına şartlı kabul: Kuru kuruya olmaz, özerklik istiyoruz | Video