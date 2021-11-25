CHP’li vekillere Ardahan’da HDP şoku! Selahattin Demirtaş’ı aklamak isteyince vatandaşlar ateş püskürdü

Erken seçim çağrıları yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile Ardahan'ın Çıldır ilçesine ziyaret gerçekleştiren CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel ve Ankara Milletvekili Nihat Yeşil bir kıraathanede zor anlar yaşadı. Vatandaşların Selahattin Demirtaş ve HDP üzerinden tepkileri ile karşılaşan CHP'li vekiller durumu kurtarmak için açıklamalar yapsa da, köylüler bir türlü ikna olmadı. Bir vatandaş CHP'li vekillere, "CHP iktidar olmak istiyorsa HDP'den uzak duracak." dedi, kahvedeki diğer vatandaşlar da bu sözleri alkışladı. CHP'li vekil köylülerin tavrı sonrası kahveden ayrıldı.

Vatandaştan CHP'ye Demirtaş tepkisi | Video

CHP'Lİ VEKİLLERE ARDAHAN'DA HDP ŞOKU

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel ve Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in Ardahan ziyaretinde HDP gerilimi yaşandı. Vatandaşlar, CHP'li isimlere HDP üzerinden sert tepki gösterirken, "Selahattin Demirtaş kadar bu ülkeye zarar veren biri var mı?" dedi.