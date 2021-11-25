Vatandaştan CHP'ye Demirtaş tepkisi | Video

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SON DAKİKA: 2022 Eylül ayına kadar şekere zam yok 25.11.2021 | 13:46
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Melih Altınok | Gerçek çıkmayan komplo teorisi kaldı mı? 24.11.2021 | 15:54
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim startını vermesinin ardından Ardahan'ın Çıldır ilçesinde birtakım ziyaretler gerçekleştiren CHP'li vekiller ile çiftçiler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Vatandaşlardan birisi "CHP iktidar olmak istiyorsa HDP'den uzak dursun" deyince ortamda tansiyon yükseldi.