"CHP SEÇİM BEYANNAMESİNDEN 2011 YILINDAN İTİBAREN TERÖRLE MÜCADELE MADDESİNİ KALDIRDI"

CHP ile HDP araasındaki bağa dikkat çeken Özdemir, seçim beyannamesine vurgu yaptı ve şöyle konuştu:

CHP'yi yöneten HDP'dir. CHP'nin seçim beyannemelerini okuyun. 2011'den 2021'e kadar tüm beyannamelerde terörle mücadele unsuru kaldırılmıştır, yok. CHP'nin HDP'nin arka bahçesi olduğunu CHP'nin seçim beyannamelerine bakarlarsa görürler. Bir iddia değil, bir bilgi söylüyorum. PKK ile mücadeleye ilişkin başlıklar kaldırılmıştır.

"MİLLET SEÇİMDEN DEĞİL, İSTİKRARDAN YANA"

Muhalefetin erken seçim çağrılarının halkta bir karşılığı olmadığını da söyleyen Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü:

Millet erken seçim istemiyor. İstemediğini 2018'de seçimi bir ssiteme bağlayarak gösterdi. Seçimler bu ülkeyi hep daha kötüye götürmüştür. Bu ülkede en fazla iktidarda 4.5 yıl kalınmış. Koalisyonlar olmuş, ekonomi hep daha kötüye gitmiş. Seçim değil, istikrar isteniyor. CHP'liler de, İYİ Partililer sahaya indiğinde, esnafın görüşünü pahalılıktan şikayet ediyorlar, iktidarı istemiyorlar diye söylüyorlar.

Biz de sahaya iniyoruz, bize ise şöyle söylüyorlar: Dünyadaki kriz ortamının, korona ile mücadelenin farkındayız. Zaman zaman pahalılıktan şikayetçiyiz ama hükümetin adımlara da inanıyoruz.

Bunları hiç zikretmiyor onlar.