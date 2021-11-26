Proje alanındaki fiyatlandırmalardan çok memnunuz. Taksitlendirmeler de çok iyi oldu. Şu andaki ödemeler makul. Bu konu ile ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Elazığ'daki depremzedelerin ödediği taksitler gibi olur diye düşünmüştük. Aynen öyle de oldu. Proje dışındaki mağdurlar için de iki yıl ödemesiz 20 yıllık 400 bin liralık faizsiz kredi oluşturulursa çok mutlu olacağız" dedi.