Hadis-i Şerifi aktardı, “Erbaş’tan inci” dendi! Tele1, YOL TV ve T24 suçüstü yakalandı!

FATİH PORTAKAL'A TEPKİ: "HADİS-İ ŞERİF OKUDUĞU İÇİN Mİ İSTİFAYA DAVET EDİYORSUNUZ"

Ayrıca Medyafaresi isimli site de Ali Erbaş'tan İnciler: "Çocuk Müslüman Doğar Sonra Hristiyan ve Yahudi Olur" ifadelerini paylaştı. Fatih Portakal ise bunu alıntılayarak Erbaş'ın görevden alınması gerektiğini yazdı. Portakal: "Bu sahsı biri görevden alsa nasıl olur? İstifa edeceği yok zaten! İnsanı dinden soğutur böyle zihniyet" dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan Fatih Portakal'ın bu yazdığına cevaben "Hadis-i Şerif okuduğu için mi istifaya davet ediyorsunuz. Diyanet İşleri Başkanımız Daskapital den mi alıntılar yapmalı" cümleleriyle tepkisini ortaya koydu.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NIN MONTAJLANMAMIŞ KONUŞMASI ŞÖYLE:



"Öncelikle ifade etmeliyim ki, İslam bir fıtrat dinidir. Fıtrat yaratılışı itibariyle insanın tabiatında var olan yaratanını tanıma eğilimidir. İnsan özünde temiz ve temiz olanı kabule yatkın yaratılmıştır. Peygamberimiz bu hakikate işaret ederek şöyle buyurur: "(Arapçasını okuyor) Her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar, daha sonra anne babası onu Yahudi yapar ya da Hıristiyan yapar ya da Mecusi yapar." Ama doğduğu an o Müslüman olarak doğmuştur ya da Müslüman olarak devam eder."