Hadis-i Şerifi aktardı, “Erbaş’tan inci” dendi! Tele1, YOL TV ve T24 suçüstü yakalandı!

TELE 1 kanalı ise resmi Twitter hesabından yaptığı haber paylaşımında bir çarpıtmaya imza atarak Hadis-i Şerif aktarımı olmasına rağmen "Ali Erbaş'tan bir inci daha: "Her çocuk Müslüman doğar, anne babası onu Hristiyan, Yahudi yapar" diyerek sundu.

YOL TV, T24 gibi medya kuruluşları da bu sözlerin Hadis-i Şerif olduğuna değinmeden şu şekilde haberi sundu: "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Her çocuk Müslüman doğar. Daha sonra anne babası onu Hristiyan yapar, Yahudi yapar ya da Mecusi yapar."