O zaman HDP’den uzak duracaksınız

CHP
'nin HDP
ile olan ittifakı vatandaşların tepkisini çekiyor. Erken seçim çağrıları yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun talimatı ile Ardahan
'ın Çıldır
ilçesini ziyaret eden CHP Mersin
Milletvekili Cengiz Gökçel
ve Ankara Milletvekili Nihat Yeşil
, bir kıraathanede zor anlar yaşadı. HDP ve Selahattin Demirtaş
'a destekleri nedeniyle tepkilerle karşılaşan CHP'liler, durumu kurtarmak için açıklamalar yapsa da vatandaşlar bir türlü ikna olmadı. Bu nedenle gerilim yükselirken, bir vatandaş "Selahattin Demirtaş kadar bu ülkeye zarar veren biri var mı?" diye sordu.
Eleştirilere yanıt vermek isteyen Gökçel, "Demirtaş, mahkemelerde yargılanıp ceza almadığı için suçsuzdur. Ceza aldığı an suçludur. Onun cezasını kanunlar, adalet önünde versin" ifadesini kullandı.
CHP milletvekilinin Demirtaş'ı aklamaya çalışması üzerine sinirlenen bir vatandaş, "Sayın vekilim bir kelime konuşacağım. CHP, Atatürk'ün partisidir, Atatürk de bizim başımızın tacıdır. CHP iktidara gelmek istiyorsa HDP'den uzak duracak" dedi.
TEPKİYE ALKIŞLI DESTEK
Bu sözler kıraathanedeki diğer vatandaşlardan büyük alkış aldı. Eleştirisini dile getiren vatandaş da CHP'li vekilden uzaklaşarak yerine oturdu. Yükselen tepkiler üzerine CHP'li vekiller de kıraathaneden ayrılmak zorunda kaldı.
Mehmet AFŞAR
/ ARDAHAN