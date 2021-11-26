İlim Yayma Ödülleri için geri sayım

Türkiye'nin saygın ve prestijli "Akademik Ödülü" hedefiyle 2 yılda bir düzenlenen 2021 İlim Yayma Akademi Ödülleri
için Beşiktaş Four Seasons Hotel'de dün basın toplantısı düzenlendi. Törene İlim Yayma Vakfı
Akademik Danışma Kurulu Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan
, İlim Yayma Cemiyeti
Genel Başkanı Yusuf Tülün
, İlim Yayma Vakfı Akademik Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy
ve Vakıf Mütevelli Heyeti ile törene destek veren sponsorların temsilcileri katıldı.
BİN 111 BAŞVURU
İlk olarak Mayıs 2017'de gündeme gelen İlim Yayma Ödülleri, aradan geçen 4 yılda Türkiye'nin saygın akademik ödülü olma yolundaki yapısını güçlendirerek çalışmalarına devam ediyor. Türkiye'nin her coğrafyasından nitelikli başvuruların alındığı akademi ödülleri, aralık ayında törenle sahiplerini bulacak. Ödüllere 159 üniversite ve 34 diğer kurum ve kuruluşlardan 428'i kadın, 683'ü erkek olmak üzere toplam bin 111 kişi başvuru yaptı. Tamamlanan başvurularda alınan temel eser türlerinde; Deneysel Araştırma, Tez, Kitap, Makale, Patent, Uygulama ve Ürün Geliştirme yer aldı. Başvurular arasından ödül almaya hak kazananlar; çok sayıda seçkin ismin katılımıyla düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. 19 Aralık'ta düzenlenecek törende toplam üç kategoride finale kalan çalışmalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ödüllendirilecek.
'ULUSLARARASI BOYUTA TAŞIYACAĞIZ'
İlim Yayma Ödülleri'nin uluslararası statüde bir ödül olmasını hedeflediklerini söyleyen İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, "İlim Yayma ödüllerimizin ikincisini 19 Aralık'ta Dolmabahçe Sarayı
'nda gerçekleştireceğiz. Bu sene çok olumlu gelişmeler var. Bizlerin sizlerden beklentimiz bu ödüllerin başarısı, başvuruların kalitesine bağlı. Doğru adrese ödülleri teslim edeceğimize inanıyoruz. Amacımız başarılı akademik kariyerlere özenilmesini sağlamak. Bu ödüllerin uluslararası hüviyet kazanması için çalışıyoruz. İnşallah ödüllerimizin uluslararası boyuta taşınmasıyla da vakfımızın misyonu tam anlamıyla yerine gelmiş olacak. Hedefimiz beşinci ödülde uluslararası bir nitelik kazandırmış olmak" dedi.