Bayraktar TB2’den 400 bin saatlik uçuş rekoru

Türkiye
'nin ilk milli ve özgün SİHA'sı (Silahlı İnsansız Hava Aracı) Bayraktar TB2
, 400 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora imza attı ve gökyüzünde en uzun süre görev yapan milli hava aracı oldu. Baykar
tarafından geliştirilen, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olan milli SİHA Bayraktar TB2, 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri
'nin envanterine girdi. Baykar, 2020 yılında 360 milyon dolarlık SİHA sistemi ihracatıyla savunma sanayii gibi stratejik bir alanda büyük bir başarıya da imza attı. Bayraktar TB2 SİHA'lar ile ihracat sözleşmesi imzalan ülke sayısı 13'e ulaşırken, halen Türkiye, Ukrayna
, Katar
, Azerbaycan
ve teslimat yapılan ülkelerin envanterinde toplam 257 Bayraktar TB2 SİHA görev yapmaya devam ediyor.