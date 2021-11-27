Son dakika haberi! TURKOVAC için geri sayım! Hibrit olarak kullanılabilecek

HİBRİT OLARAK KULLANILABİLİYOR

Yerli aşının 3'üncü faz çalışmalarının Sinovac karşılaştırmalı yapıldığını söyleyen Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş, "Turkovac'ın aşı teknolojisi inaktif aşı ve Sinovac ile aynı. Sinovac+Biontech, Sinovac+Astra Zeneca, Sinovac+Johnson&Johnson gibi aşılar hibrit olarak kullanılabiliyor. Tıpkı Sinovac gibi Turkovac'ın da ister hatırlatma, ister 2., 3. ya da 4. doz olarak kullanımı söz konusu olacak.Hibrit aşılamada da kullanılabilir, hiçbir sakıncası yok" dedi.