Son dakika: Başkan Erdoğan, ’Engelleri birlikte aştık’ programında konuştu

"TAKIMI AL BANA GEL"

Erdoğan, engelli vatandaşların sorularına cevap verdiği esnada isteyenlere kitabını da imzalarken, Down sendromlu Caner, yanında getirdiği kupasını Erdoğan'a gösterdi. Erdoğan, yüzücü olan Caner ile bir süre sohbet ederken, Caner'den salon futbolu oynama konusunda söz aldı. Erdoğan, "Sen takımı al bana gel. Babası, takımı alın Külliyeye gelin" dedi.

"TÜM TOPLUMA, TÜM HALKLARA BİR ÖRNEK"

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Programı'nda yüksek lisans yapan Ayşe Begüm Başbozkurt eğitim döneminde yaşadığı önyargılardan bahsetti. Başkan Erdoğan, "Ayşe Begüm'ün bu durumu tüm topluma, tüm halklara bir örnek. Küçümseyemezsin, onları aşağılayamazsın, onlara eğitim-öğretim kapılarını kapayamazsın. Çünkü özellikle Ayşe Begüm'ler bu toplumda diğerlerine örnektir. Siz engel koyuyorsunuz ama Ayşe Begüm o engelleri aşa aşa buralara geliyor. İnsanoğlu azmettikten sonra hiçbir şeyi tanımıyor. Jülide Hanım, Ayşe Begüm'ü takip edeceksin" açıklamasında bulundu. Ayşe Begüm Başbozkurt ise "5. Yargı Paketi yasalaştı, 2802 sayılı Kanun'daki engellilerin hakim ve savcılık yapamayacağına ilişkin madde değişti" diyerek Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.