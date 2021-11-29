CHP, Karaca hakkındaki kararı erteledi

Muğla Fethiye'de yaşayan ve basketbol gönüllüsü Serkan Yalnız, CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın kendisini tehdit ettiği ve telefonda sinkaflı sözler sarf ettiği iddiasıyla suç duyusunda bulunmuştu.

Serkan Yalnız ayrıca, Alim Karaca'nın kendisine yönelik, 'kemiklerini kırdıracağım, çocukları zor tutuyorum' dediğini iddia ederek koruma talebinde bulunmuştu. Bunun üzerine CHP, Alim Karaca hakkında inceleme başlattı.



CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında, dosyada eksikler olması nedeniyle 3 Ocak 2022'ye erteledi.