Haberler Gündem Haberleri İstanbul’da trafik durma noktasına geldi! Trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı!
Giriş Tarihi: 29.11.2021 18:54 Son Güncelleme: 29.11.2021 18:57

İstanbul’da trafik durma noktasına geldi! Trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı!

İstanbul’da trafik durma noktasına geldi! Trafik yoğunluğu yüzde 85’e ulaştı!

İstanbul’da bugün etkisini gösteren şiddetli lodos, trafiği de etkiledi. İstanbul’da haftanın ilk iş günü mesai bitiminde, yaşanan yoğunluk dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) haritasına göre, yoğunluk yüzde 85 olarak belirlendi. Birçok noktada trafik durma noktasına geldi. İşte ayrıntılar…

Marmara başta olmak üzere yurdun birçok bölgesinde şiddetli rüzgar etkisini gösterdi. İstanbul'da gün boyu devam eden lodos, haftanın ilk iş günü mesai bitimini de etkiledi.

YÜZDE 85'E YÜKSELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu 18.30 itibarıyla yüzde 85'e yükseldi.

İstanbul’da trafik durma noktasına geldi! Trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı! | Video

TRAFİK YAVAŞ İLERLİYOR

Yağmurun da etkisini gösterdiği D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktalarında, ana arter ve caddelerde trafiğin oldukça yavaş ilerlediği belirtildi.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na geçişlerinde yoğunluk yaşanıyor. Cevizlibağ Metrobüs Durağında kalabalık oluşurken, D - 100 trafiği adım adım ilerliyor.

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İstanbul’da trafik durma noktasına geldi! Trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı!
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