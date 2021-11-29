Marmara başta olmak üzere yurdun birçok bölgesinde şiddetli rüzgar etkisini gösterdi. İstanbul'da gün boyu devam eden lodos, haftanın ilk iş günü mesai bitimini de etkiledi.

YÜZDE 85'E YÜKSELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu 18.30 itibarıyla yüzde 85'e yükseldi.

İstanbul’da trafik durma noktasına geldi! Trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı! | Video

TRAFİK YAVAŞ İLERLİYOR

Yağmurun da etkisini gösterdiği D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktalarında, ana arter ve caddelerde trafiğin oldukça yavaş ilerlediği belirtildi.