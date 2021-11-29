İstanbul’da trafik durma noktasına geldi! Trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı! | Video
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İstanbul’da bugün etkisini gösteren şiddetli lodos, trafiği de etkiledi. İstanbul’da haftanın ilk iş günü mesai bitiminde, yaşanan yoğunluk dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) haritasına göre, yoğunluk yüzde 85 olarak belirlendi. Birçok noktada trafik durma noktasına geldi. İşte ayrıntılar…