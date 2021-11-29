İzmir’de zam yağmuru! İşte İZSU’nun içme suyuna yapacağı zam oranı

Saatler süren komisyon toplantısının ardından 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere konutlarda 0-10 metreküp tüketimlerde yüzde 18, 11-20 metreküp tüketimlerde ise yüzde 30'luk zam oranı AK Partili meclis üyelerinin ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Aynı toplantıda haziran ayından itibaren suya yüzde 15.5'lik ikinci bir zam yapılması da karara bağlandı. Haziran ayında yapılacak zamlarla birlikte 2022 içinde İzmirliler 0-10 metreküplük 1. Kademeyi yüzde 33.5, 11-20 metreküplük ikinci kademeyi ise yüzde 45.5 zamlı kullanacak. Yarın yani Salı günü toplanacak olan İZSU Genel Kurulunda komisyon raporu oylanacak. Eğer komisyonlardan geldiği şekli ile kabul edilirse İzmirliler yeni yılda içme suyunu zamlı tarife ile kullanmaya başlayacak.

GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMADI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer İzmirlilerin gözünün yaşına bakmadı. Cumhur ittifakı meclis üyelerinin tüm uyarılarına rağmen Tunç Soyer'in yönetim kurulu başkanlığını yaptığı İZSU Genel Müdürlüğü bildiğini okudu. 30 Kasım Salı yani bugün gerçekleştirilecek olan İZSU Genel Kurulu öncesi plan bütçe komisyonu dün toplanarak İZSU Genel Müdürlüğünün 2022 mali yılı tahmini gelir gider bütçesine son şeklini verdi. AK Partili meclis üyelerinin tüm uyarılarına rağmen Soyer ve ekibi geri adım atmadı. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AK Partili meclis üyelerinin ret oyuna karşılık yeni tarife kabul edildi. Yeni tarifeye göre 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere konutlarda 0-10 metreküp tüketimlerde yüzde 18, 11-20 metreküp tüketimlerde ise yüzde 30'luk zam oranı AK Partili meclis üyelerinin ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Aynı toplantıda haziran ayından itibaren suya yüzde 15.5'lik ikinci bir zam yapılması da karara bağlandı. Haziran ayında yapılacak zamlarla birlikte 2022 içinde İzmirliler 0-10 metreküplük 1. Kademeyi yüzde 33.5 11-20 metreküplük ikinci kademeyi ise yüzde 45.5 zamlı kullanacak.

GENEL KURULDA OYLANACAK

Plan bütçe komisyonunda son şekli verilen yeni tarife 30 Kasım Salı günü yani bugün İZSU Genel Kurulunda görüşülecek olan 2022 Mali yılı tahmini gelir gider bütçesi ile birlikte mecliste görüşülüp karara bağlanacak. Bütçenin kabul edilmesi ile birlikte zamlar da 1 Ocak tarihinden itibaren kademeli olarak yürürlüğe girmiş olacak.

İzmir'de ev ve işyerlerini su bastı! Tunç Soyer 'Bir daha olmayacak' demişti...