Sokakların gözü oldu! Vatandaş ihbar ediyor, güvenlik birimleri yakalıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yurt genelinde uyuşturucu baronlarına ve sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarla darbe üstüne darbe vururken geleceğin teminatı olarak gördüğü gençleri uyuşturucu bataklığına düşmemesi için mücadelesine aralıksız devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı bir ilke daha imza atarak yerli ve milli imkanlarla "Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu" (UYUMA) uygulamasını aktif hale getirdi. Dünya'da örneği bulunmayan UYUMA uygulaması ile birlikte güvenlik birimlerinin sokaktaki gözü oldu.





UYUMA NASIL ÇALIŞIYOR



Uyuşturucu ile mücadelede toplumun desteği büyük önem taşıyor. UYUMA uygulaması, akıllı telefonlardan Google Play Store ve Apple Store'den ücretsiz olarak indiriliyor.

Herhangi bir kişisel bilgi talep etmeyen uygulama telefon numarası girilmesinin ardından gönderilen SMS onay kodu ile birlikte kullanıma hazır hale geliyor. UYUMA uygulaması ile karşılaşılan uyuşturucu ticaretini doğrudan ve en hızlı şekilde bildirmek çok basit. Bildirim yapanın bilgileri ve numarası soruşturmanın hiçbir aşamasında üçüncü kişiler ile paylaşılmıyor.

İster bir fotoğraf ister bir video ya da isterseniz sadece mesaj olarak bildirimde bulunabiliyor. UYUMA butonuna basıldığında bildirim işleme alınıyor. Sisteme konum bilgisi birlikte düşen bildirim, bölgeye en yakın güvenlik birimlerine iletiliyor.





SOKAKLARIN GÖZ OLDU



UYUMA uygulaması bugüne kadar 473 bin 937 kişi cep telefonuna indirdi. Uygulama üzerinden gelen 37 bin 593 ihbara polis ve jandarma birimleri anında müdahalede bulundu. UYUMA uygulaması en güzel örneklerinden bir tanesi de Manisa ilinde yaşandı. Manisa Aleşhir İlçesi'nde yaşayan bir vatandaş UYUMA uygulaması üzerinden ihbarda bulundu. Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği harekete geçerek konum verilen adrese operasyon düzenledi. Narkotik ekiplerinin adreste yaptığı aramada; 3 kilo 175 gram esrar, 10 kök Hint keneviri, 44 adet sentetik ecza ele geçirirken bir kişiye gözaltına aldı.