Sur, bir başka güzel oldu

Giriş Tarihi: 29.11.2021

Terör örgütü PKK’nın yıktığı Sur artık yepyeni bir çehreye kavuştu. Taş Konak, Hevsel Bahçeleri, Dicle Nehri ve Millet Bahçesi’ni gören “Fiskaya Cam Seyir Terası” şehrin yeni sembolü oldu