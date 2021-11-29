Terör temizlenirse kalkınma hızlanır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'daki Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 15. Zirvesi'ndeki konuşmasında önemli mesajlar verdi:
Zirve "Birlikte Geleceğe" temasıyla düzenleniyor. Teşkilatımızdan ekonomik işbirliğimizin güçlendirilmesi bakımından nasıl daha iyi faydalanabileceğimizi belirlememiz önem taşıyor. Ortak hedeflerimize ulaşabilmemiz için gerekli yol haritası 2025 vizyon belgesinde yer alıyor. Aşkabat Eylem Mutabakatı
'nı da bu doğrultudaki güçlü irademizi vurgulayan bir belge olarak görüyoruz. 8 milyon kilometrekarelik bir alanda yaklaşık 500 milyon nüfusu barındıran coğrafyamızın sunduğu yüksek potansiyelden daha fazla yararlanmalıyız. Ticaret hacmimizi 100 milyar dolar seviyesine çıkartmak için gayretlerimizi yoğunlaştırmalıyız. Bu kapsamda, öncelikle 2025 Vizyon Belgesi
'nin de stratejik hedefleri arasında yer alan ticaret anlaşması ECOTA'yı yürürlüğe koymalıyız.
Bölgemizde ulaşım altyapısının geliştirilmesi ve modern İpek Yolu
'nun canlandırılması gayretlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin öncülüğünü yaptığı Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor Girişimi ve Bakü-Tiflis- Kars Demir Yolu hattı bu bağlamdaki çabalarımızın en somut tezahürüdür. Ülkemizle bölgemiz arasında doğrudan kara yolu bağlantısı kuracak Zengezur Koridoru'nun da önemi aşikârdır. Keza Asya ile Avrupa
'yı birbirine bağlayan Marmaray
, Yavuz Sultan Selim Köprüsü
, Avrasya Tüp Geçidi
, İstanbul Havalimanı
, Marmara Otoyolu
, İstanbul-İzmir Otoyolu tamamlayıcı projelerimiz arasındadır. Yine doğubatı bağlantısına katkıda bulunacak Filyos Limanı
, 1915 Çanakkale Köprüsü
ile Çandarlı Limanı
projelerinde çalışma sürüyor. İslamabad-Tahran-İstanbul karayolunun işlerlik kazanması ve aynı güzergâhtaki demiryolunun canlandırılması gayretlerini de memnuniyetle karşılıyoruz.
Bölgemiz PKK, YPG, FETÖ, DEAŞ gibi eli kanlı terör örgütlerinden temizlendikçe huzur, istikrar ve ekonomik kalkınma da hızlanacaktır. Bölgesel ve uluslararası iş birliği terörle mücadelede hayati önemdedir. Mücadelemizi terör örgütleri arasında ayrım yapmaksızın sürdürmeliyiz.
KKTC İÇİN ÇAĞRI:
EŞİT ULUSLARARASI STATÜSÜ TESCİL EDİLMELİ
TÜM d
ost ve kardeş ülkelerin KKTC'nin çözüm vizyonunu ön yargısız bir şekilde değerlendirmesini istiyorum. Kıbrıs meselesinde Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi çözümün anahtarıdır.
TURKOVAC'I TÜM İNSANLIĞIN HİZMETİNE SUNACAĞIZ
TÜRKİYE
pandemide 160 ülkeye yardım ulaştırdı. Yerli aşımız TURKOVAC için acil kullanım onayına kısa süre önce başvurduk. İnşallah süreç tamamlanınca aşımızı milletimizle birlikte tüm insanlığın hizmetine sunacağız.
MÜLTECİ KRİZİNİ ENGELLEMEK İÇİN AFGAN EKONOMİSİ AYAĞA KALDIRILMALI
TÜM
bölgemizi etkileyecek bir mülteci krizinin önlenmesi için Afgan ekonomisinin ayağa kaldırılması gerekiyor. Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarımız, bu ülkede giderek büyüyen açlık ve kıtlık tehlikesine karşı insani yardım faaliyetlerini artırdılar.
İRAN'A UYGULANAN TEK TARAFLI YAPTIRIM SON BULMALI
İRAN'A uygulanan tek taraflı yaptırımların son bulması ve tüm tarafların, kapsamlı ortak eylem planına geri dönerek yükümlülüklerini yeniden üstlenmeleri, bölgemizin ekonomik refah ve istikrarına katkı sağlayacaktır.
AZERBAYCAN'IN YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ
AZERBAYCAN'IN işgal altındaki topraklarını kurtarması bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin de kapılarını açtı. Azerbaycan'ın, bölgede refah için birbiri ardına hayata geçirdiği projeler takdire şayandır. Bu adımlar, bölgede normalleşme çabalarını destekleyecektir. Türkiye olarak bu süreçte Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdüreceğiz. Teşkilat olarak da Azerbaycan'la tam dayanışma içerisinde olmamız büyük önem arz ediyor.
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İKİLİ GÖRÜŞME TRAFİĞİ
BAŞKAN Erdoğan
, Türkmenistan'da EİT Zirvesi'ne katılımının yanısıra ikili görüşmeler de gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan dün sırasıyla İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le özel görüşmeler yaptı.
EMİNE Erdoğan, Türkmenistan'da önceki akşam Başkan Erdoğan'ın onuruna resmi akşam yemeği düzenleyen Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ve eşi için teşekkür Tweet'i yayımladı. Emine Erdoğan'ın resmi Twitter hasabından yaptığı paylaşımda "Aşkabat ziyaretimiz boyunca bize geleneksel Türkmen misafirperverliğini gösteren Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ve kıymetli eşi Ogulgerek Hanıma şükranlarımı sunuyorum" ifadeleri yer aldı