FETÖ’cü Enes Kanter, ABD vatandaşı olduğunu sosyal medyadan duyurdu!

KANTER FREEDOM SOYADINI ALDI, "AMERİKALI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM" DEDİ

FETÖ'cü basketbolcu Kanter, Freedom (Özgürlük) soyadını alırken, ABD vatandaşı olurken yemin ettiği töreninin görüntülerini de Instagram hesabından paylaştı. Kanter bu paylaşımının altına ise şu ifadeleri yazdı: "Amerikalı olmaktan gurur duyuyorum. Dünyanın en büyük milleti, özgürlükler ülkesi ve cesurların yurdu."