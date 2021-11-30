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Giriş Tarihi: 30.11.2021 14:11 Son Güncelleme: 30.11.2021 14:13

FETÖ’cü Enes Kanter, ABD vatandaşı olduğunu sosyal medyadan duyurdu!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
FETÖ’cü Enes Kanter, ABD vatandaşı olduğunu sosyal medyadan duyurdu!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu, NBA'da Portland Trail Blazers'te oynayan FETÖ’cü basketbolcu Enes Kanter, Instagram hesabından “Amerikalı olmaktan gurur duyuyorum. Dünyanın en büyük milleti, özgürlükler ülkesi ve cesurların yurdu” diyerek ABD vatandaşı olduğunu duyurdu. ABD vatandaşı olurken ettiği yemin töreninin görüntülerini de paylaşan Kanter, Freedom soyadını kullanacak. İşte ayrıntılar:

Amerika Birleşik Devletleri'nde NBA'da (Amerikan Ulusal Basketbol Ligi) Portland Trail Blazers'te oynamaya devam eden, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, Instagram hesabından ABD vatandaşı olduğunu duyurdu.

KANTER FREEDOM SOYADINI ALDI, "AMERİKALI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM" DEDİ

FETÖ'cü basketbolcu Kanter, Freedom (Özgürlük) soyadını alırken, ABD vatandaşı olurken yemin ettiği töreninin görüntülerini de Instagram hesabından paylaştı. Kanter bu paylaşımının altına ise şu ifadeleri yazdı: "Amerikalı olmaktan gurur duyuyorum. Dünyanın en büyük milleti, özgürlükler ülkesi ve cesurların yurdu."

TÜRKİYE PASAPORTU 2017'DE İPTAL EDİLDİ

Enes Kanter'in 2017 yılında Türkiye pasaportu iptal edilmiş, 2019 yılında ise FETÖ'yle ilişkisi nedeniyle ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan iadesi için kırmızı bülten başvurusu yapılmıştı.

FETÖ propagandasını 'demokrat-aktivist imajı' vererek sürdüren Kanter, ABD'de ve dünyanın farklı basın yayın organlarında Türkiye'yi yurt dışında karalama faaliyeti yapıyor.

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FETÖ’cü Enes Kanter, ABD vatandaşı olduğunu sosyal medyadan duyurdu!
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