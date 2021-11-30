FETÖ’cü Enes Kanter, ABD vatandaşı olduğunu sosyal medyadan duyurdu!

Amerika Birleşik Devletleri'nde NBA'da (Amerikan Ulusal Basketbol Ligi) Portland Trail Blazers'te oynamaya devam eden, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, Instagram hesabından ABD vatandaşı olduğunu duyurdu.
KANTER FREEDOM SOYADINI ALDI, "AMERİKALI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM" DEDİ
FETÖ'cü basketbolcu Kanter, Freedom (Özgürlük) soyadını alırken, ABD vatandaşı olurken yemin ettiği töreninin görüntülerini de Instagram hesabından paylaştı. Kanter bu paylaşımının altına ise şu ifadeleri yazdı: "Amerikalı olmaktan gurur duyuyorum. Dünyanın en büyük milleti, özgürlükler ülkesi ve cesurların yurdu."
TÜRKİYE PASAPORTU 2017'DE İPTAL EDİLDİ
Enes Kanter'in 2017 yılında Türkiye pasaportu iptal edilmiş, 2019 yılında ise FETÖ'yle ilişkisi nedeniyle ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan iadesi için kırmızı bülten başvurusu yapılmıştı.