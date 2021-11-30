İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu önceki gün Sultanbeyli'ne gitti. Esnaf ziyareti ziyaretinde bulunan İBB Başkanının yanına giden bir 68 yaşındaki Hamza Kılıç, İBB yönetiminin AK Parti grubunun getirdiği İnsani Su Kullanım Hakkı'nı kaldırması ve suya yüzde 15 zam yapmasının ardından toplamda yüzde 36'lık su zammına tepki gösterdi.
Kılıç, "20 lira su parası ödüyordum, 2 gün önce 46 lira su faturası geldi" dedi. İBB Başkanı İmamoğlu ise vatandaşı 'yalancılıkla' ve 'sahtekarlıkla' suçladı. İBB Başkanı son olarak, "Hamza Kılıç su faturasını getirecek ve kim özür dileyecek göreceğiz" diyerek meydandan ayrıldı.
Vatandaş ise su faturasının evinde olduğunu ve bir taksi tutup faturasını getirebileceğini belirterek, "Ben yalan atmıyorum. Siz her şey güzel olacak diye bu şehrin başına geldiniz. Böyle mi olacaktı?" şeklinde yanıtı verdi.
İBB Başkanı'nın yalancılıkla suçladığı Rizeli Hamza Kılıç haklı çıktı! Ekrem İmamoğlu özür dileyecek mi? | Video
İBB Başkanı bu gelişmeler üzerine CHP Sultanbeyli İlçe Başkanı Özgür Erdem'in kartını vatandaşa vererek, " "Sen faturanı ilçe başkanımıza getir, 3 yıl önceki faturanı da getir. O zaman kim haklıysa kamuoyu ve vatandaşın önünde özür dilesin" dedi. İBB Başkanı son olarak, "Hamza Kılıç su faturasını getirecek ve kim özür dileyecek göreceğiz" diyerek meydandan ayrıldı. İBB Başkanının iftirasını ve vatandaşın haklı isyanını belgeleyen faturalar ortaya çıktı. Su faturasını gösteren Kılıç ifade ettiği gibi faturasının önce 22 TL geldiği, daha sonra ise 46 liraya çıktığı görüldü.
'ÖZÜR DİLEMEYE DAVET EDİYORUM'
Kılıç'ı evinde ziyaret eden AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Adem Yıldırım, İBB Başkanının iftirasına maruz kalan Sultanbeyli vatandaşla sohbet etti. Burada açıklama yapan Kılıç, "Eşim Rize'de olduğundan dolayı birçok zaman yalnız yaşıyorum. Her ay gelen faturalar 20 lira civarındaydı. Fakat bu son gelen fatura 46 lira geldi. Ben 68 yaşındayım belki babasının emsaliyim. Birkaç cümleden sonra 'yalan konuşuyorsun' diye söylemeye başladı. O toplum içerisinde tanıyan var tanımayan var. çok rencide edildim" dedi.
İl Başkan Yardımcısı Yıldırım ise "CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nu Hamza Kılıç amcamızdan ve 84 milyon insanımızdan özür dilemeye davet ediyorum" diyerek sosyal medyadan tepki gösterdi.