İBB Başkanı’nın yalancılıkla suçladığı Rizeli Hamza Kılıç haklı çıktı! Ekrem İmamoğlu özür dileyecek mi?



'ÖZÜR DİLEMEYE DAVET EDİYORUM'



Kılıç'ı evinde ziyaret eden AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Adem Yıldırım, İBB Başkanının iftirasına maruz kalan Sultanbeyli vatandaşla sohbet etti. Burada açıklama yapan Kılıç, "Eşim Rize'de olduğundan dolayı birçok zaman yalnız yaşıyorum. Her ay gelen faturalar 20 lira civarındaydı. Fakat bu son gelen fatura 46 lira geldi. Ben 68 yaşındayım belki babasının emsaliyim. Birkaç cümleden sonra 'yalan konuşuyorsun' diye söylemeye başladı. O toplum içerisinde tanıyan var tanımayan var. çok rencide edildim" dedi.



İl Başkan Yardımcısı Yıldırım ise "CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nu Hamza Kılıç amcamızdan ve 84 milyon insanımızdan özür dilemeye davet ediyorum" diyerek sosyal medyadan tepki gösterdi.