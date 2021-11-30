’Omicron’ varyantı alarmı! Uzmanlar SABAH’a konuştu





AŞILAR OMİCRONA ETKİ EDEBİLİR



Aşıların omicron varyantına karşı etkisini önümüzdeki günlerde göreceğimizi aktaran Turan sözlerini şöyle tamamladı:



"Dünyanın omicrondan nasıl etkileyeceği ile ilgili elimizde net bir bilgi yok. Omicron varyantına aşıların da etkisi nedir henüz bilinmiyor. Aşıların Omicrona nasıl etki edecek bunu zaman gösterecek. Ama şöyle düşünmek mümkün Sarscov2 ailesinden gelen yapı olması nedeniyle oluşabilecek antikor yanıtının bir miktar omicronda da etkili olması bekleniyor. Geçmiş bilgilerimize dayanarak bunu söylüyorum literatür bilgisi henüz eksik bu konuda."