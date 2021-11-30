Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası ömnemli açıklamalarda bulunuyor.

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Çelik'in açıklamalarında satır başları;

Üzücü bir haber Azerbaycan'dan geldi, orada da şehitlerimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.

Geçtiğimiz hafta sonu Cumhurbaşkanımız engelli kardeşlerimizle bir araya geldiler. Buradaki mesajlar Türkiye'deki devrimi göstermektedir. Yine engelli kardeşlerimize dönük olarak altı çizili şekilde pozitif ayrımcılık yürürlüğe konulmuştur. Dünyada ilk defa engelliler için merkezi bir sınav yürürlüğe konulmuştur. Engelli vatandaşlarımızın mücadele hikayeleri bütün Türkiye'nin hikayesidir.

3 ARALIK'TA ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK

3 Aralık'ta engelli öğretmen ataması yapılacak. Bütün bu yaklaşımları bir yardım değil, hak olarak görüyoruz.

Değerli arkadaşlarım bugün Adalet Bakanımız açıkladı. Yeni mahkemeler yürürlüğe girecek.

ATATÜRK'ÜN HİÇ YAYINLANMAMIŞ RÖPORTAJI

Değerli arkadaşlar belki çok kısa oldu ama tarihimiz açısından çok önemli bir şeye değinmek istiyorum. İngiliz arşivlerinde Atatürk'ün bugüne kadar bilinmeyen İngiliz gazetesinde verdiği bir röportajı ortaya çıktı. Kapitülasyonlara hiçbir alanda izin verilmeyeceğini söylüyor.

Ayrıntılar geliyor...