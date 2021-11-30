Video Türkiye AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar

30.11.2021 | 17:41

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar 34:58
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Çelik burada yaptığı açıklamasında, Azerbaycan'da şehit düşen askerler için' Allah'tan rahmet diliyoruz' ifadesini kullandı.

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