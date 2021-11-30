6 AYLIK ÖDEMEYİ PEŞİN İSTEMİŞ

Yetkililere aktardığı bilgiler karşılığında para alan Gürcan'ın TAPE kayıtlarında 6 aylık ödemenin yapılmasını istediği ve ısrarcı olduğu aktarıldı. Görüşmelerde Gürcan, "Eğer hatırlarsan Mart ayında bir sonraki ödemeler için konuşmuştuk. Acaba bu ödeme altı aylık olarak yapılabilir mi? Daha önce yaptığın gibi. Sana problem olur mu? Dört ay yerine altı aylık ödeme olacak yani. Altı aylık bir ödeme yapılabilirse ben de bütçeme daha rahat ayarlarım. Yani Eylül-Mart ödemeleri şeklinde. Eylül`den itibaren de Mart`a kadar diğer altı ay" ifadelerini kullandı. İfade sırasında bilgileri para karşılığı verdiği sorulması üzerine Gürcan, "Aylık 500 Dolar ücret alırım. Altı aylık 3 bin Dolar yapar. Çizelgeleri kendisine yaklaşık bir buçuk senedir düzenli olarak göndermekteyim. Ödemeyi nakten alırım" dedi.