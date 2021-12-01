Engellileri ötekileştirmeyen bir başkanımızın olması ayrıcalık

Cumhur-Menşure Şahin çiftinin iki çocuğundan biri olan Tuana Şahin (20), görme engelli olarak dünyaya geldi. İlkokul döneminde zorluklar yaşadıklarını aktaran baba Cumhur Şahin, "Kızımın hayali profesör olup başta kendisi gibi görme engelli öğrencilere eğitim vermek. Tuana ve biz asla pes etmedik. Ana sınıfı öğretmeni Tuana'nın müziğe olan ilgisini ve kulağını keşfetti. Tuana evde de sürekli türküler söylerdi. Konuşmaya başladığı ilk zamanlardan itibaren diksiyonu çok düzgündü. Güzel sanatlar lisesine gitti oradan derece ile mezun oldu. Çok başarılı bir öğrenciydi" dedi.
NEFESİMİZ YETTİĞİ KADAR DESTEKÇİYİZ
Tuana'nın bugünlere kolay gelmediğini aktaran baba sözlerini şöyle tamamladı: "Üsküdar Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ne gitti. Televizyon programlarına çıktı. Son olarak cumhurbaşkanımız ile düet yaptı. Nefesimiz yettiği kadar evladımızın hayallerinin peşinden koşması için çalışacağız. Biz bu günlere kolay gelmedik. Yaşadığımız sıkıntıları yazsak roman olur ama son yıllarda engellilere yapılan pozitif ayrımcılık ve eğitimdeki fırsat eşitliği umudumuzu yeniden yeşertti. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz."
YETER Kİ BİZE ENGEL OLMASINLAR
Yıldız Teknik Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi'nde okuyan Tuana'nın en büyük hayali akademisyen olup kendisi gibi engelli öğrencilere ders vermek. Engellilerin önündeki engelin kalktığında her şeyi başaracağını söyleyen Tuana, "Engeller yeter ki yürekte olmasın. Bize engel olmazlarsa her şeyi başarırız. Ben akademisyen olmak istiyorum başaracağıma inanıyorum. Engelli akranlarım karşılarına çıkan engellere takılmasınlar asla pes etmesinler. Zor olsa da engeller bir şekilde aşılıyor" diye konuştu.
CUMHURBAŞKANIMIZI ÇOK SEVİYORUM
Cumhurbaşkanı ile düet yaptığı için çok mutlu olduğunu belirten Tuana şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanımız ile düet yapmak benim için çok özeldi. Şubat'ta da düet yapmıştık. Cumhurbaşkanımız beni tebrik etti. Onu çok sevdiğimi söyledim. O, da 'ben de seni çok seviyorum' dedi. İnsanın böyle cumhurbaşkanı olması büyük ayrıcalık. Engelliler bir gün değil her gün hatırlanmalı. Bizleri ötekileştirmediği, bizlere değer verdiği için kendisine teşekkür ediyorum."
BAŞARIMLA GÖRÜNMEK İSTEDİM
Ayşe Begüm Başbozkurt (23), akraba evliliği nedeniyle ablası ve kendisi doğuştan görme engelli olarak dünyaya geldi. Okula başladığı dönemlerde karşısına çıkan engelleri başarısı ile aştı. Yaşadığı engelleri anlatan Ayşe Begüm, "İlkokul ikinci sınıfta hayatım değişti. Okulum ve öğretmenlerim çok iyiydi. Bir özel Anadolu lisesine başladım ve kendime bir hedef koydum. Hem lisemi birincilik ile bitirecek hem de üniversitede derece yapacaktım. Eğitim herkese fırsat eşitliği çerçevesinde eşit şekilde tanınması gereken bir insan hakkıydı. Bunu göstermek için engelli biri olarak başarımla eğitim hayatımda görünür kılınmak istemiştim. Hedefime ulaştım" dedi.
ANKARA HUKUK'U BİRİNCİLİKLE KAZANDI
Hayalinin profesör olup akademisyenlik yapmak olduğunu belirten Başbozkurt, "Görünür kılınmak istiyordum. Başarımla bir anlamda bunu duyurmak istemiştim. Üniversite sınavında 2016'da eşit ağırlık alanında Türkiye 25. oldum. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine birincilik ile yerleştim. Ankara Hukuk'ta iyi bir 4 yıl geçirdim. Hayatımın en güzel yıllarıydı. Çok iyi hocalarım ve arkadaşlarım oldu. Ankara Üniversitesinde sosyal hukuk alanında yüksek lisans yapıyorum. Bir hafta önce avukatlık ruhsatımı aldım ama şu an için avukat olarak çalışmayı düşünmüyorum." diye konuştu.
ENGELLİLERİN ÖNÜ AÇILACAK
Başkan Erdoğan ile diyalogunu aktaran Başbozkurt şunları söyledi:
"İzmir buluşmasında ön yargıları, sıkıntıları ve hak temelli mücadelenin önemini Cumhurbaşkanımıza da anlatma fırsatım oldu. Ön yargılara rağmen eğitim hayatımda başarılı olduğum mesajımı ilettim. O mesajı verebilmek benim için önemliydi. Ayrıca engellilerin hâkim savcı olması konusunu da gündeme getirmeye çalıştım. Cumhurbaşkanımız da bana olumlu bir dönüş yaptı. Engelliler sınavları geçseler de mülakatta eleniyordu anladığım kadarıyla artık bu olmayacak. Görme engelliler hakimlik ve savcılık görevini yapabilecekler. Üst düzey kamu görevlerinde de ilerleyen dönemlerde engellilerin önünün açılacağını ve bununla ilgili düzenlemelerin de yapılacağını anladım."
ÖNÜME KONULAN ENGELLERE RAĞMEN BAŞARDIM
"Haklar herkese eşit sağlanmalı" diyen Başbozkurt sözlerini şöyle tamamladı:
"Ben önüme konulan ön yargılara rağmen başardım, engellilik beni sadece farklı kılan bir şey. Engellilik ile ilgili çok fazla ön yargı var. Acıma içeren yaklaşımlar, engellilerin hiçbir şeyi yapamayacağına dair yaklaşım çok yanlış. Engelliler bu nedenle özel sektörde iş bulamıyor. Engelliler ötekileştiriliyor. Ayrımcılığın ortadan kalkmasını istiyorum. Engellilerin insan haklarından eşit şekilde yararlanması için mücadele edeceğim."