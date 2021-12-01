Engellileri ötekileştirmeyen bir başkanımızın olması ayrıcalık





CUMHURBAŞKANIMIZI ÇOK SEVİYORUM



Cumhurbaşkanı ile düet yaptığı için çok mutlu olduğunu belirten Tuana şunları söyledi:



"Cumhurbaşkanımız ile düet yapmak benim için çok özeldi. Şubat'ta da düet yapmıştık. Cumhurbaşkanımız beni tebrik etti. Onu çok sevdiğimi söyledim. O, da 'ben de seni çok seviyorum' dedi. İnsanın böyle cumhurbaşkanı olması büyük ayrıcalık. Engelliler bir gün değil her gün hatırlanmalı. Bizleri ötekileştirmediği, bizlere değer verdiği için kendisine teşekkür ediyorum."