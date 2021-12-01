Son dakika: Çukur eylemlerinin planlayıcıları PKK/KCK’lı Renas Ermeğan ile Nevzat Durmuş etkisiz

Son dakika haberleri... Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda PKK/KCK'lı iki teröristİ etkisiz hale getirdi. PKK/KCK'nın şehir yapılanmasından olan YPS mensupları Gelhat kod Renas Ermeğan ile ve Nevzat Durmuş'un Şırnak'taki barikat eylemlerinin failleri olduğu tespit edildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı PKK'ya darbe vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK'lı iki terörist etkisiz hale getirdi. Teröristlerin, PKK/KCK'nın şehir yapılanması olan YPS mensuplarından Gelhat kod adlı Renas Ermeğan ile Merhas kod adlı Nevzat Durmuş olduğu tespit edildi.
ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI
Nokta atışı ile etkisiz hale getirilen Renas Ermeğan'ın, 2015 yılında Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde gerçekleştirilen barikat eylemlerinde, güvenlik güçlerine karşı çok sayıda eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu öğrenildi. TeröristlerdennNevzat Durmuş'un ise örgütün 2015'te Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlediği saldırının hazırlığı ve tamamlanmasında aktif olarak yer aldığı öğrenildi. Durmuş'un aynı zamanda örgütün Suriye – Irak arasındaki aktarım faaliyetlerinin koordinasyonunu sağladığı belirtildi.