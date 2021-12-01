Son dakika: Çukur eylemlerinin planlayıcıları PKK/KCK’lı Renas Ermeğan ile Nevzat Durmuş etkisiz

ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI

Nokta atışı ile etkisiz hale getirilen Renas Ermeğan'ın, 2015 yılında Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde gerçekleştirilen barikat eylemlerinde, güvenlik güçlerine karşı çok sayıda eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu öğrenildi. TeröristlerdennNevzat Durmuş'un ise örgütün 2015'te Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlediği saldırının hazırlığı ve tamamlanmasında aktif olarak yer aldığı öğrenildi. Durmuş'un aynı zamanda örgütün Suriye – Irak arasındaki aktarım faaliyetlerinin koordinasyonunu sağladığı belirtildi.