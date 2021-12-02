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Giriş Tarihi: 2.12.2021

Şehide 53 yıllık vefa

ÇAĞDAŞ ÇETİNDEMİR ÇAĞDAŞ ÇETİNDEMİR
Şehide 53 yıllık vefa
Şanlıurfa'da 1968'de şehit düşen ve orada toprağa verilen jandarma er Hasan Ergin (21) için 53 yıl sonra memleketi Bartın'da şehit mezarı yapıldı. Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Düzköy'den olan Hasan Ergin, askerliğini Birecik'te yapıyordu. Mayına basarak şehit düştü. Kayıtlara göre; cenazesi dönemin şartlarına uygun olarak aile rızası ve askeri törenle Birecik'te toprağa verildi. Şehadet haberini, Erzurum 51. Piyade Tümeni'nde askerlik yaparken radyoda dinleyen Mustafa Ergin ise kuzenini hiç unutmadı. Şehidin avukat oğlu Mustafa Ergin ve eşi Bahar'ın desteğiyle İçişleri Bakanlığı'na bağlı kurumlarda çeşitli başvuruları oldu. Sonuçta da şehidin adı yaşatılsın ve dualarla anılsın diye Düzköy'de şehit mezarı yapıldı. Şehidin, annesi Fatma ve babası Hasan Ergin'in mezarlarının arasında yapılan kabrine, Birecik'teki mezarından toprak getirildi. Çiçekler ekildi. Şehit Ergin bugün Düzköy'de mezarı başında dualarla anılacak.

'53 GÜN DEDI, 53 YIL OLDU'
Şehidin kuzeni Mustafa Ergin (74), "O Şanlıurfa'da askerken ben de Erzurum'da 306'ncı Topçu Taburu'nda askerdim. Beni son aradığında terhisine 53 gün kaldığını söyledi. Askerliği bitince Erzurum'a beni görmeye gelecek, sonra da Bartın'a gidecekti ama olmadı. Şehadet haberini askerde nöbet yazarken radyoda duydum. 53 gün sonra gelecekti, 53 yıl oldu. Şimdi bu mezarla adı yaşayacağı için çok mutluyum" dedi.

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Şehide 53 yıllık vefa
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