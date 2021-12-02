Şehide 53 yıllık vefa

Şanlıurfa
'da 1968'de şehit düşen ve orada toprağa verilen jandarma er Hasan Ergin (21) için 53 yıl sonra memleketi Bartın
'da şehit mezarı yapıldı. Bartın'ın Ulus
ilçesine bağlı Düzköy'den olan Hasan Ergin, askerliğini Birecik
'te yapıyordu. Mayına basarak şehit düştü. Kayıtlara göre; cenazesi dönemin şartlarına uygun olarak aile rızası ve askeri törenle Birecik'te toprağa verildi. Şehadet haberini, Erzurum
51. Piyade Tümeni'nde askerlik yaparken radyoda dinleyen Mustafa Ergin
ise kuzenini hiç unutmadı. Şehidin avukat oğlu Mustafa Ergin ve eşi Bahar'ın desteğiyle İçişleri Bakanlığı
'na bağlı kurumlarda çeşitli başvuruları oldu. Sonuçta da şehidin adı yaşatılsın ve dualarla anılsın diye Düzköy'de şehit mezarı yapıldı. Şehidin, annesi Fatma ve babası Hasan Ergin'in mezarlarının arasında yapılan kabrine, Birecik'teki mezarından toprak getirildi. Çiçekler ekildi. Şehit Ergin bugün Düzköy'de mezarı başında dualarla anılacak.
'53 GÜN DEDI, 53 YIL OLDU'
Şehidin kuzeni Mustafa Ergin (74), "O Şanlıurfa'da askerken ben de Erzurum'da 306'ncı Topçu Taburu'nda askerdim. Beni son aradığında terhisine 53 gün kaldığını söyledi. Askerliği bitince Erzurum'a beni görmeye gelecek, sonra da Bartın'a gidecekti ama olmadı. Şehadet haberini askerde nöbet yazarken radyoda duydum. 53 gün sonra gelecekti, 53 yıl oldu. Şimdi bu mezarla adı yaşayacağı için çok mutluyum" dedi.