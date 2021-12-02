Son dakika... Skandal AİHM kararına Türkiye’den sert tepki: Yargı sürecine saygı ve güven duymalıdır

KENDİ İTİBARINI ZEDELİYOR

Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesi olan Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden kaynaklanan sorumluluklarının bilincinde olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Bu yıl içinde 128, bugüne kadar ise toplam 3674 AİHM kararı tarafımızdan uygulanmıştır.AİHM kararlarının icrasını denetleyen Bakanlar Komitesi'nin gündeminde halen çok sayıda karar bulunmaktadır. Kavala kararından daha eski olan ve başka ülkeler hakkında ve konularda da uygulanmayan kararlar varken, özellikle Kavala kararının sürekli olarak gündemde tutulmasını tutarsız bir yaklaşım olarak görüyoruz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sistemindeki mevcut mekanizmaların hukuki ve adil bir anlayışa göre değil de, siyasi mülahazalar üzerinden belirli ülkeler aleyhinde işletilmesi her şeyden önce Avrupa Konseyi'nin kendi itibarını zedelemektedir.Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, insan hakları sisteminin etkinliğini sürdürmek istiyorsa tarafgir ve seçici tutumunu bırakıp, AİHM kararlarının uygulanmasını tüm üye ülkeler yönünden tarafsız bir yaklaşımla ele almalıdır"