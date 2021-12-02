Son dakika... Türkiye'den Avrupa'ya Osman Kavala tepkisi: Bağımsız yargıya müdahale niteliği taşımakta | Video
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Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi (AK) Bakanlar Komitesi'nin 'Osman Kavala' açıklamasına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Başta AK Bakanlar Komitesi olmak üzere herkes, bağımsız ve tarafsız mahkemelerce yürütülen yargı sürecine saygı ve güven duymalıdır. Ülkemizde devam eden yargı sürecine saygı ilkesi uyarınca, AK'yı bağımsız yargıya müdahale niteliği taşıyacak bu kararın devamını getirmekten kaçınmaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.