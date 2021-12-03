CHP’li belediyede işçi kıyımı sürüyor! SMS’le 90 işçiyi daha kovdu





ÜLKÜCÜ OLMAK SUÇ

Seçer'in bu işçiler yerine HDP ve PKK'lıları belediye kadrolarına aldığını söyleyen MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, "Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde ülkücü olmak maalesef ki işten çıkarılmaya gerekçe olarak gösterilmektedir. Kocası, MHP'li ve ülkücü olduğu için bir kadının eline süpürge vererek cadde cadde, sokak sokak temizlik yaptıracak kadar gözü dönmüş zihniyet utanmadan sıkılmadan, Allah'tan korkmadan kadın hakları savunuculuğunu da arsızca yapmaktadır.