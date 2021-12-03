Engelli öğretmenden Başkan Erdoğan’a anlamlı hediye

Erdoğan, "Atamalarımızı yapacağımız engelli öğretmenlerimize muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Engelli ataması toplamda 63 bin 87'ye ulaşmış bulunuyor. 2002 yılında iktidara geldiğimizde engelli memur sayısı 5 bin 777'ydi. Nereden nereye... Kim engellilerin yanındaymış, bu rakam bunu ortaya koyuyor. Kim engellilere devletin kapılarını açıyormuş, uygulama ortada." dedi.

Engelli gençten Başkan Erdoğan'a anlamlı hediye | Video

ANLAMLI HEDİYE DUYGULANDIRDI

Tören sırasında bir engelli öğretmen Erdoğan'a anlamlı bir hediye verdi. Engelli genç Başkan Erdoğan'a merhum annesi Tenzile Erdoğan'la birlikte çektiği bir fotoğrafın kara kalem çalışmasını hediye etti.