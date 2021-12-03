Haberler Gündem Haberleri Engelli öğretmenden Başkan Erdoğan'a anlamlı hediye
Giriş Tarihi: 3.12.2021 15:46 Son Güncelleme: 3.12.2021 16:00

Engelli öğretmenden Başkan Erdoğan'a anlamlı hediye

Engelli öğretmenden Başkan Erdoğan’a anlamlı hediye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Başkan Erdoğan, "Engelli ataması toplamda 63 bin 87'ye ulaşmış bulunuyor. 2002 yılında iktidara geldiğimizde engelli memur sayısı 5 bin 777'ydi. Nereden nereye... " derken bir engelli öğretmen Erdoğan'a anlamlı bir hediye verdi. Engelli genç Başkan Erdoğan'a merhum annesi Tenzile Erdoğan'la birlikte çektiği bir fotoğrafın kara kalem çalışmasını hediye etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'daydı. Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı'na katılan Başkan Erdoğan burada bir konuşma da gerçekleştirdi.

Erdoğan, "Atamalarımızı yapacağımız engelli öğretmenlerimize muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Engelli ataması toplamda 63 bin 87'ye ulaşmış bulunuyor. 2002 yılında iktidara geldiğimizde engelli memur sayısı 5 bin 777'ydi. Nereden nereye... Kim engellilerin yanındaymış, bu rakam bunu ortaya koyuyor. Kim engellilere devletin kapılarını açıyormuş, uygulama ortada." dedi.

Engelli gençten Başkan Erdoğan'a anlamlı hediye | Video

ANLAMLI HEDİYE DUYGULANDIRDI

Tören sırasında bir engelli öğretmen Erdoğan'a anlamlı bir hediye verdi. Engelli genç Başkan Erdoğan'a merhum annesi Tenzile Erdoğan'la birlikte çektiği bir fotoğrafın kara kalem çalışmasını hediye etti.

Hediye için teşekkür eden Başkan Erdoğan engellli öğretmenle kısa bir sohbet de gerçekleştirdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Engelli öğretmenden Başkan Erdoğan'a anlamlı hediye
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA