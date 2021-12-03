Engelli öğretmenden Başkan Erdoğan’a anlamlı hediye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'daydı. Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı'na katılan Başkan Erdoğan burada bir konuşma da gerçekleştirdi.
Erdoğan, "Atamalarımızı yapacağımız engelli öğretmenlerimize muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Engelli ataması toplamda 63 bin 87'ye ulaşmış bulunuyor. 2002 yılında iktidara geldiğimizde engelli memur sayısı 5 bin 777'ydi. Nereden nereye... Kim engellilerin yanındaymış, bu rakam bunu ortaya koyuyor. Kim engellilere devletin kapılarını açıyormuş, uygulama ortada." dedi.
Engelli gençten Başkan Erdoğan'a anlamlı hediye | Video
ANLAMLI HEDİYE DUYGULANDIRDI
Tören sırasında bir engelli öğretmen Erdoğan'a anlamlı bir hediye verdi. Engelli genç Başkan Erdoğan'a merhum annesi Tenzile Erdoğan'la birlikte çektiği bir fotoğrafın kara kalem çalışmasını hediye etti.
Hediye için teşekkür eden Başkan Erdoğan engellli öğretmenle kısa bir sohbet de gerçekleştirdi.