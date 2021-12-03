Engelli gençten Başkan Erdoğan'a anlamlı hediye | Video

Engelli Öğretmen Atama Töreni'ne katılan Başkan Erdoğan'a engelli bir gencin yaptığı karakalem resim başta Başkan Erdoğan olmak üzere herkesi duygulandırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan ile olan fotoğrafını karakalem resme döken engelli genç, azmi ve becerisiyle takdir topladı.