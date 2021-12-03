Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:48
Engelli gençten Başkan Erdoğan'a anlamlı hediye | Video 03.12.2021 | 15:35
24:13
Başkan Erdoğan 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'ni duyurdu | Video 03.12.2021 | 15:29
02:57
Engin Ardıç | Bunlar manyak mı? 03.12.2021 | 14:55
02:48
Haşmet Babaoğlu | 'Hasta oldun, suçlusun!' 03.12.2021 | 14:50
08:46
Son dakika! AK Partili Güldal Akşit hayatını kaybetti | Video 03.12.2021 | 11:07
01:25
Son dakika! Bakanlık açıkladı! Eren Kış-10 operasyonu başlatıldı | Video 03.12.2021 | 09:10
00:51
01:10
01:31
02:37
SON DAKİKA: Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı sona erdi | Video 02.12.2021 | 18:35
06:13
00:20
01:23
03:00
Engin Ardıç | Eşek tuzağı 02.12.2021 | 16:14
03:00
Haşmet Babaoğlu | İnanılmaz! 02.12.2021 | 16:12
02:35
Mehmet Barlas | Dediğini yapan bir lider 02.12.2021 | 16:10
01:19
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TBMM'de yemin etti | Video 02.12.2021 | 15:07
03:56
Çavuşoğlu, AGİT 28. Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katıldı | Video 02.12.2021 | 14:29
01:52
Dijital Mecralar Komisyonu, Google temsilcilerini kabul etti | Video 02.12.2021 | 14:16
00:57
Mardin'de 'Eren kış- 8 Operasyonu'nda bölge didik didik aranıyor 02.12.2021 | 12:33
Engelli Öğretmen Atama Töreni'ne katılan Başkan Erdoğan'a engelli bir gencin yaptığı karakalem resim başta Başkan Erdoğan olmak üzere herkesi duygulandırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan ile olan fotoğrafını karakalem resme döken engelli genç, azmi ve becerisiyle takdir topladı.