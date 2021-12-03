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Giriş Tarihi: 3.12.2021 18:22 Son Güncelleme: 3.12.2021 18:30

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgesel meseleler ele alınırken Rusya-Ukrayna krizi de masadaki en önemli konulardan biri oldu. Öte yamdam görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan gelişmeler ile Suriye, Libya ve Ukrayna başta olmak üzere bölgesel konular da değerlendirildi.

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgesel meseleler ele alınırken Rusya-Ukrayna krizi de ele alındı.

LAVROV AÇIKLAMIŞTI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştireceği telefon görüşmesinde 'Türkiye'nin Ukrayna krizinde ara buluculuk yapmasına yönelik konunun da ele alınacağını' ifade etti.

Bu durum, Ankara'nın son dönemde dış politikada dünyadaki meselelerde etki alanındaki artışını gözler önüne seriyor. Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin bölgede barıştan yana olduğunu belirterek, "Karadeniz'in, gerginliklerin değil, huzurun ve istikrarın olduğu bir deniz olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.


Öte yamdam görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan gelişmeler ile Suriye, Libya ve Ukrayna başta olmak üzere bölgesel konular da değerlendirildi.

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Son dakika haberi: Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
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