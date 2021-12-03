Son dakika haberi: Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Bu durum, Ankara'nın son dönemde dış politikada dünyadaki meselelerde etki alanındaki artışını gözler önüne seriyor. Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin bölgede barıştan yana olduğunu belirterek, "Karadeniz'in, gerginliklerin değil, huzurun ve istikrarın olduğu bir deniz olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Öte yamdam görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan gelişmeler ile Suriye, Libya ve Ukrayna başta olmak üzere bölgesel konular da değerlendirildi.