Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgesel meseleler ele alınırken Rusya-Ukrayna krizi de masadaki en önemli konulardan biri oldu. Öte yamdam görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan gelişmeler ile Suriye, Libya ve Ukrayna başta olmak üzere bölgesel konular da değerlendirildi.