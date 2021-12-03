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Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü 03.12.2021 | 19:27
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Bayrampaşa Fizik ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı 03.12.2021 | 16:58
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Azerbaycan Ordusu, TB2 Bayraktar ile tatbikat gerçekleştirdi | Video 02.12.2021 | 14:28
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Başkan Erdoğan, El Nahyan ile görüştü 01.12.2021 | 20:08
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Başkan Erdoğan'dan 20. Milli Eğitim Şurası'nda önemli açıklamalar 01.12.2021 | 15:19
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Hava Durumu 01-12-2021 01.12.2021 | 08:00
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgesel meseleler ele alınırken Rusya-Ukrayna krizi de masadaki en önemli konulardan biri oldu. Öte yamdam görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan gelişmeler ile Suriye, Libya ve Ukrayna başta olmak üzere bölgesel konular da değerlendirildi.