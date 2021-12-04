Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’nun provokasyonuna sert tepki! Devletin kurumlarında randevusuz giremezsin

ŞEHRİN EN BÜYÜK SANAYİ YATIRIMI

Şöyle tabi gençler var aramızda onlar bilmezler. Fakat biz 20 yıl öncesine gidelim. Ne havaalanı, ne havaalanından buraya böyle bir yol var mıydı? Üniversitemiz var mıydı? Şimdi maşallah yolumuz çift gidiş çift geliş gayet güzel. Yılda 50 bin ton üretimle başlayıp ilave yatırımlarla önce 120 bin sonra 250 bin ton kapasiteye çıkacak bu tesis şehrimize yapılan en büyük sanayi yatırımıdır.

Tesiste ilk etapta 500 kişi ile açılacak. İleride 3 bin kişiye çıkacak ardından 7 bin 500 kişiye burada iş sağlanacak. Dışa bağımlı olduğumuz çinko ithalatı için harcanan paranın önemli bir kısmı ülkede kalacağı gibi önemli bir ihracat kapısı da açacağız.

Ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme üzerine kurulu yeni ekonomi programımızın ne derece doğru olduğunun ispatıdır. Siirt'ten Hakkari'ye kadar bu tesisin geniş faaliyet alanında terörü, teröristlerin saldırılarını değil üretimi istihdamı konuşacağız. Cudi'nin, Kato'nun adı terörle değil inşallah yatırımla anılmaya başladıysa büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası hedefine emin adımlarla yürüyoruz demektir.

Toplu açılış törenimizde ayrıca 575 milyon liralık yatırım olan Şirvan Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ni de hizmete açıyoruz. Siirt Eruh yolu üzerindeki Zarova Köprüsü'nün açılışını da bugün buradan resmen yapıyoruz. Bu ulaşım yatırımı 57 kilometrelik yolun en kritik yeri Zarova Köprüsü ile sizlere güvenli, hızlı, konforlu bir seyahat imkanı sunacaktır. Bir başka önemli ulaşım yatırımı da Siirt şehir geçişinin yapımı tamamlanan 11,5 kilometrelik kısmıdır.