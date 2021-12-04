Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’nun provokasyonuna sert tepki! Devletin kurumlarında randevusuz giremezsin

Yaklaşık 57 kilometrelik Siirt-Eruh kara yolunun 37. kilometresindeki Zarova Çayı üzerinde yapımına 1998 yılında başlanan ancak terör saldırıları nedeniyle çalışmaların zaman zaman sekteye uğradığı, 355 metre uzunluğundaki, 15 metre genişliğindeki köprünün inşası tamamlandı.
Zarova Köprüsü'ye birlikte Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni'yle hizmete açılıyor. Açılışta Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Yaklışık 33 aylık bir aranın ardından tekrar Siirt'te olmaktan tekrar sizlerle kucaklaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin.
2.5 MİLYAR LİRAYI GEÇEN 75 KALEM ESER
Bu şehrin hısmı olmakla iftihar etmeyi daima sürdüreceğim. Bu şehir hayatımın önemli bir dönüm noktalarında bana eşlik etti. Okuduğum şiir nedeniyle hapse atarak siyasi hayatıma son vermeye çalıştılar. Başlangıcı tekrar Siirt'te yaptık. Biz de başbakan olarak cumhurbaşkanı olarak her alanda Siirt'in gelişmesi büyümesi için ne gerekiyorsa yaptık. Bugün de elimiz boş gelmedik. Şehrimize kazandırdığımız toplam yatırım bedeli 2,5 milyar lirayı geçen 75 kalem eser ve hizmetin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. biraz sonra yerinde kurdale kesme törenine katılacağımız HES, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi, 102 milyon dolarlık yatırım bedeli ile şehrimiz ve ülkemiz için önemli bir yatırım.
ŞEHRİN EN BÜYÜK SANAYİ YATIRIMI
Şöyle tabi gençler var aramızda onlar bilmezler. Fakat biz 20 yıl öncesine gidelim. Ne havaalanı, ne havaalanından buraya böyle bir yol var mıydı? Üniversitemiz var mıydı? Şimdi maşallah yolumuz çift gidiş çift geliş gayet güzel. Yılda 50 bin ton üretimle başlayıp ilave yatırımlarla önce 120 bin sonra 250 bin ton kapasiteye çıkacak bu tesis şehrimize yapılan en büyük sanayi yatırımıdır.
Tesiste ilk etapta 500 kişi ile açılacak. İleride 3 bin kişiye çıkacak ardından 7 bin 500 kişiye burada iş sağlanacak. Dışa bağımlı olduğumuz çinko ithalatı için harcanan paranın önemli bir kısmı ülkede kalacağı gibi önemli bir ihracat kapısı da açacağız.
Ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme üzerine kurulu yeni ekonomi programımızın ne derece doğru olduğunun ispatıdır. Siirt'ten Hakkari'ye kadar bu tesisin geniş faaliyet alanında terörü, teröristlerin saldırılarını değil üretimi istihdamı konuşacağız. Cudi'nin, Kato'nun adı terörle değil inşallah yatırımla anılmaya başladıysa büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası hedefine emin adımlarla yürüyoruz demektir.
Toplu açılış törenimizde ayrıca 575 milyon liralık yatırım olan Şirvan Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ni de hizmete açıyoruz. Siirt Eruh yolu üzerindeki Zarova Köprüsü'nün açılışını da bugün buradan resmen yapıyoruz. Bu ulaşım yatırımı 57 kilometrelik yolun en kritik yeri Zarova Köprüsü ile sizlere güvenli, hızlı, konforlu bir seyahat imkanı sunacaktır. Bir başka önemli ulaşım yatırımı da Siirt şehir geçişinin yapımı tamamlanan 11,5 kilometrelik kısmıdır.
Pervari yoluyla alakalı olarak 1 milyar maliyetle inşallah en geç önümüzdeki yol ihalelerinde Pervari'nin de ihalesi önüme geliyor ve onun da ihalesini yapacağız. Eğitimde halk eğitim merkezi, kütüphaneler, anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise düzeyinde okulların bulunduğu 30 ayrı yatırımı bugün açıyoruz. Sağlıkta aile sağlığı merkezlerimizden ve sağlık personeli için yapılan lojmandan oluşan 10 ayrı yatırımın açılışını da bugün yapıyoruz. Eruh gençlik merkezini resmen hizmete açıyoruz. Siirt Belediyemizin kendi imkanlarıyla ve çeşitli kurumlarımızın destekleriyle hayata geçirdiği çok sayıda yatırım var. Bu yatırımları da resmen bugün hizmete açıyoruz.
Şimdi Pervari size geliyoruz, Pervari Belediyemizin hizmet binası, spor salonu, mini basket sahaları, tekstil atölyesi hizmetlerinin resmi açılışını da bugün burada yapıyoruz. Tüm bu eser ve hizmetlerin hayırlı olmasını diliyorum.
Temeli atılmaya hazırlanan fabrikalardan okullara, spor tesislerinden hizmet binalarına kadar tüm bu yatırımların da şimdiden şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.
Bizim gündemimizde ülkemize daha fazla eser kazandırmak milletimize daha çok hizmet etmek için yaptıklarımız ve yapacaklarımız var. Geçtiğimiz 19 yılda Türkiye'de demokrasiyi geliştirmek hak ve özgürlükleri genişletmek için verdiğimiz mücadelenin en yakın şahidi sizlersiniz. Bu ülke insanların inançlarını yaşamasını engellemek için hoyratça üzerine gelindiği günlerden geçti. Türkiye'nin makus tarihini yenmek için harekete geçen herkesin önü ya idam sehpaları ya da türlü tuzaklarla kesildi. Adım adım bu engellerin üstesinden geldik.
BAY KEMAL DEVLETİN KURUMLARINA RANDEVUSUZ GİDEMEZSİN
Ana Muhalefetin başında bir zat var. Bu zat Merkez Bankası'ndan randevu istiyor. Merkez Bankası ona göre bağımsız değil ya. Merkez Bankası bu beyefendiye randevu veriyor. Gidiyorlar Merkez Bankası'ndan brifing aldıktan sonra dışarı çıkıp bankanın aleyhinde konuşuyorlar. Hani bağımsız değildi bak sana randevu verdiler. Şimdi dün evvelsi gün de TÜİK'i randevu felan almadan oraya da gitmek istedi. Ki istatistik kurumu da buna randevu vermedi. Gittiler istatistik kurumunun önünde bir genel başkan orada gösteri yapıyor. İnsan utanır, utanır. Bir insan davet edilmediği yere gidemez. Devletin bu kurumları senin şamaroğlanın değil. Buralar ciddi kurumlardır. Senin gibi ciddiyetsiz değil. Ne oldu randevu vermediler ve randevusuz olarak gidip kapıda gösteri yaptı. Bay Kemal bundan sonra da devletin kurumlarına böyle randevusuz gidilemeyeceğini öğren. Terör örgütleriyle omuz omuza gidebilirsin onlara randevusuz da gidebilirsin fakat devletin kurumları ciddidir. Oralara rastgele öyle gidemezsin ve gidemeyeceksin de. Devletin kurumları zaten yapmaları gereken açıklamaları zaten yapıyor. Hiç merak etmeyin biz dimdik ayaktayız.
Ülkemizin başına toplanan baskı ve zulüm bulutlarını sizinle birlikte birer birer dağıttık.
Malesef birilerinin tek işi tek gücü tek mesaisi ülkemize kazandırdığımız her eseri ve hizmeti engellemeye çalışmak olmuştur. Türkiye İstatistik Kurumu dünyada ilk 20 içerisinde yer alan bir kuruluştur. Geçmişleri milletimizin inancına, kültürüne, tarihine, değerlerine uyguladıkları faşizan baskılarla dolu bir kesim var. Bunların ülkede bu da bizimdir dedikleri tek dikili ağaçları, tek bir eserleri yoktur.
CHP'nin başındaki zat siyasette bize gücü yetmeyinci Anayasa ve yasalar dışında hareket etme dolayısıyla kendisine mukabele imkanı olmayan devlet memurlarına saldırmaya başladı. Memurlara çemkirmeyi iyi biliyor. Bunun adı siyaset değildir. Siyaset memurlara hakaret etmek hiç değildir. Siyaset er meydanında kendi mecrasında yürütülür.
Diyor ki, bize daha büyük alan verilseydi orayı doldururduk. Sen önce topladığın kalabalık ortada işte bak Siirt burada. Buradan Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Bırak kamu kurumlarını basıp memurları tehdit etmeyi de siyaset meydanında çık karşımıza. Bu işler kaset kumpası ile genel başkanlık koltuğuna oturmaya benzemez. Gerçi bu zat sürekli yalan söyleyerek, iftira ederek siyaseti de kirletiyor.
SİİRT 2023'TE BUNLARIN TOPUNA BİRDEN GEREKEN DERSİ VERECEK
Erdoğan'a bu milletin yüzde 52'si oy verdi. Sen kimsin de Erdoğan'a oy verenlere gayri milli diyorsun. Adama ne derler hadi oradan. Sen önce seçim kazanma nedir bunu öğren. Bırakın yeminli Türkiye düşmanlarına göz kırpmayı, bıakın yalan yanlış bilgilerler insanları töhmet altına sokmayı. Bırakın üç kuruşluk kar için memlekete çeyrek asırlık zarar vermeyi. Terör örgütünün beslemeleriyle beraber yürümüyorlar mı? İşte ben inanıyorum ki Siirt 2023'te bunların topuna birden gereken dersi verecek. Bir yanlarına terör örgütü güdümündeki partiyi almışlar. Bir tarafta kendini tanımlamakta zorlanan partiyi almışlar. Arkalarına da kırık dökük ne varsa takmışlar. Ortada ne demokrasi ne ekonomi ne dış politika konusunda herhangi bir program yok. Sadece laklak var. Sadece ucuz kabadayılık var. Bu kadar vizyonsuz, çapsız, bu kadar küçük hesapçı ekip ülkenin küresel ve bölgesel çıkarlarını nasıl savunacak. Üç günde hepsini şamar oğlanına benzetirler. Türkiye'nin en büyük sorunu işte bu çapsız muhalefet anlayışıdır.
ZAROVA KÖPRÜSÜ
Yaklaşık 57 kilometrelik Siirt-Eruh kara yolunun 37. kilometresindeki Zarova Çayı üzerinde yapımına 1998 yılında başlanan ancak terör saldırıları nedeniyle çalışmaların zaman zaman sekteye uğradığı, 355 metre uzunluğundaki, 15 metre genişliğindeki köprünün inşası tamamlandı.
Her biri 70 metre uzunluğa sahip 5 açıklıklı köprünün yapımında, depreme karşı en üst düzeyde güvenliğin sağlanması amacıyla 60 sismik izolatör mesnet takozu yerleştirildi.
Proje sayesinde vatandaşlara yüksek standartlı ulaşım imkanı sunacak köprü, elevasyonları kutu kesitli betonarme, yüksek gövdeli kutu kesitli çelik kiriş ve betonarme tabliyeli olarak inşa edildi.
Köprüde her biri 1,5 metre genişliğinde 2 yaya yolu da yer alıyor.
Siirt'i 4 Aralık'ta ziyaret edecek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılması beklenen Zarova Köprüsü, Siirt-Eruh yolunun fiziksel standartlarını yükselterek, trafik güvenliğini ve sürüş konforunu artıracak.
"MÜHENDİSLİK HARİKASI OLARAK TASARLANDI"
AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, bölgede huzurun tesis edilmesiyle her alanda yatırımların hız kazandığını söyledi.
Yatırımlardan birinin de Zarova Köprüsü olduğunu belirten Ören, köprünün Başkan Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla 4 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek törenle açılışının yapılacağını aktardı.
Köprünün çok önemli bir güzergah üzerinde yer aldığına işaret eden Ören, "Bu yol, bizi Eruh üzerinden Şırnak'a bağlayan bir yol. Dolayısıyla bu yolun konforlu olması, standardının yüksek olması bizim için önemli. Bu köprü, inşallah bu konforu ve standardı daha da yükseltecek." dedi.
"Köprü, mühendislik harikası olarak tasarlandı" ifadesini kullanan Ören, köprünün güzergahının Siirt'i Habur Sınır Kapısı'na bağlayan noktada yer aldığını dile getirdi.