Başkan Erdoğan'dan Siirt'te açılış töreninde önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Zarova Köprüsü, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasında Kılıçdaroğlu'nun TÜİK provokasyonunu sert bir dille eleştirirerek, "Bay Kemal bundan sonra da devletin kurumlarına böyle randevusuz gidilemeyeceğini öğren. Terör örgütleriyle omuz omuza gidebilirsin onlara randevusuz da gidebilirsin fakat devletin kurumları ciddidir." ifadelerini kullandı.