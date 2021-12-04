Son dakika: 4 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

Bakan Koca: Virüsler, gribe yol açan Influenza'daki gibi, zamanla değişime uğrar. Bizim verdiğimiz mücadeleye ve değişen şartlara karşı virüs de hayatta kalma mücadelesi verir. Covid-19'da yeni varyantlardan endişe duyulabilir, fakat salgının sonunun zayıf varyantlarla geleceğini unutmayın.

30 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ:

Buna göre, 30 Kasım tarihinde 25 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 498 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,29, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,64 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 120 milyon 390 bin 651 doza yükseldi.