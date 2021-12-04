Son dakika: 4 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
13:15
00:25
02:24
08:17
01:48
04:42
21:45
Başkan Erdoğan'dan Siirt'te Sivil Toplum Buluşması'nda önemli açıklamalar 04.12.2021 | 17:35
09:53
Başkan Erdoğan Türkiye'nin ilk çinko fabrikasının açılışında konuştu 04.12.2021 | 16:20
02:52
Haşmet Babaoğlu | CUMARTESİ NOTLARI: Dünya altüst olmuş! 04.12.2021 | 15:46
00:19
05:06
03:27
Mehmet Barlas | Çin’den Türkiye’ye uzanan yol 04.12.2021 | 15:19
03:24
Engin Ardıç | Hamsili baklava 04.12.2021 | 13:45
03:53
Salih Tuna | Bir tek Erdoğan mı bilmiyor? 04.12.2021 | 13:44
01:46
İstanbul'da JASAT’tan yasadışı bahis operasyonu! 8 kişi tutuklandı 04.12.2021 | 13:38
07:24
SON DAKİKA: Güldal Akşit için TBMM'de tören 04.12.2021 | 12:09
01:52
Öğrencilerin doğalgaz faturalarını Üsküdar Bediyesi ödeyecek 04.12.2021 | 11:53
00:51
Milli Eğitim Şurası'nda bir ilk! Öğrencinin önerisi kabul edildi 04.12.2021 | 11:26
00:34
Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 4 Aralık koronavirüs verilerini paylaştı. İşte Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat sayıları... Türkiye'de son 24 saatte 353 bin 35 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 374 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.