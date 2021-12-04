Video Haber Son dakika: 4 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video
Son dakika: 4 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video

Son dakika: 4 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video

04.12.2021 | 20:33

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Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 4 Aralık koronavirüs verilerini paylaştı. İşte Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat sayıları... Türkiye'de son 24 saatte 353 bin 35 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 374 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.

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