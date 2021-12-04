SON DAKİKA: 7 Şubat MİT Kumpası davasında önemli karar! FETÖ’nün açıktan giriştiği ilk operasyondu...

"HUKUKA AYKIRILIK YOK"

Bu gerekçelerim ardından sanıklar haklarında verilen cezalara itiraz etti. Dosya İstanbul Bölge Adliyesi 27. Ceza Dairesi'ne geldi. Daire incelemesini tamamladıktan sonra dosya hakkındaki kararını verdi. Tek tek tüm sanıklar yönünden verilen cezaları inceleyen daire, aralarında eski emniyet müdürleri Yurt Atayün ve Ali Fuat Yılmazer'in de aralarında bulunduğu 10 sanığa, 'hükümete yönelik darbeye teşebbüs' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında toplanan delillere,incelenen dosya içeriğine göre yerel mahkemenin verdiği kararda usul ve esasa yönelik herhangi bir hukuka aykırılık olmadığını belirtti. Sanıklar hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı.

TÜM CEZALARA ONAMA KARARI

Daire ayrıca sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün, Kazım Aksoy, Erol Demirhan ve Ayhan Albayrak'ı fikir ve eylem birliği içinde ve hiyerarşik bir silsileyle 'nitelikli resmi belgede sahtecilik' suçunu işledikleri gerekçesiyle çarptırıldıkları 9'ar yıl hapis cezasını da eylemin doğru olarak nitelendirildiğini, ispat bakımından değerledirmenin yerinde olduğunu belirterek onadı. Sanık eski polisler Oğuzhan Ceylan, Veli Tuluy, Fazıl Adnan İzgi ve Erkan Ünal'ın da 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aldıkları 7 yıl 6 'şar aylık hapis cezası aynı gerekçelerle onandı.